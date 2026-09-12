Μία μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή των Σερρών, με στόχο τον εντοπισμό ενός κρατούμενου ο οποίος κατάφερε να αποδράσει. Η απόδραση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, από το νοσοκομείο της πόλης. Οι αρχές αναζητούν, εκτός από τον ίδιο τον κρατούμενο, και τους συνεργούς του, οι οποίοι φέρονται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην κινηματογραφική αυτή φυγή.

Η απόδραση από το νοσοκομείο Σερρών

Το περιστατικό της απόδρασης έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 23:00. Ο κρατούμενος, ο οποίος βρισκόταν υπό φρούρηση, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι αισθανόταν αδιαθεσία. Λόγω αυτής της αναφοράς, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο των Σερρών.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε προκειμένου να υποβληθεί ο κρατούμενος σε ιατρικό έλεγχο και να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, η άφιξή του στο νοσοκομείο αποτέλεσε την αφετηρία για την οργανωμένη απόδραση, η οποία φέρεται να είχε σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια.

Το σχέδιο των συνεργών με τις στολές της ΟΠΚΕ

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του κρατούμενου στο νοσοκομείο, εμφανίστηκαν συνεργοί του. Αυτοί οι συνεργοί ήταν ντυμένοι με στολές που παρέπεμπαν σε αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ). Η εμφάνισή τους με την εν λόγω ενδυμασία είχε ως στόχο να παραπλανήσει τους παρευρισκόμενους και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Η προσποίηση των δραστών ως αστυνομικών της ΟΠΚΕ αποτελεί κεντρικό στοιχείο της απόδρασης, καθώς τους επέτρεψε να δράσουν με έναν τρόπο που αρχικά δεν προκάλεσε υποψίες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ενέργεια αυτή ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την απελευθέρωση του κρατούμενου.

Ακινητοποίηση και αφοπλισμός των σωφρονιστικών υπαλλήλων

Αμέσως μετά την εμφάνισή τους, οι δράστες προχώρησαν σε άμεσες ενέργειες. Ακινητοποίησαν και αφόπλισαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που είχαν αναλάβει τη συνοδεία του κρατούμενου στο νοσοκομείο. Η ενέργεια αυτή ήταν καίρια για την επιτυχία της απόδρασης, καθώς εξουδετέρωσε την άμεση αντίσταση.

Εκτός από την ακινητοποίηση, οι συνεργοί του κρατούμενου άρπαξαν και τον οπλισμό των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Μετά την εξουδετέρωση των φρουρών και την κατάληψη του οπλισμού τους, οι δράστες απομάκρυναν τον κρατούμενο από το νοσοκομείο, ολοκληρώνοντας έτσι την απόδραση.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η απόδραση, οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τόσο του κρατούμενου όσο και των συνεργών του. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές δυνάμεις να διερευνούν κάθε πιθανή πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψή τους.

Παράλληλα με τις προσπάθειες εντοπισμού, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η κινηματογραφική αυτή απόδραση. Στόχος είναι να διαλευκανθεί πλήρως ο τρόπος με τον οποίο οι δράστες κατάφεραν να εκτελέσουν το σχέδιό τους και να διαφύγουν από το νοσοκομείο των Σερρών.

Με πληροφορίες από: Enikos