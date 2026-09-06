Η ζωή δεν πατά «pause» στα 50: Η εμμηνόπαυση δεν είναι ημερομηνία λήξης

Η εμμηνόπαυση φέρνει αλλαγές, αλλά δεν σηματοδοτεί το τέλος της νεότητας, της θηλυκότητας ή μιας γεμάτης ζωής. Για δεκαετίες, η ηλικία των 50 ετών αντιμετωπιζόταν ως ένα αόρατο σύνορο στη ζωή μιας γυναίκας, συνδέοντας την εμμηνόπαυση με τη γήρανση και την απώλεια ποιότητας ζωής.

Ωστόσο, η Καίτη Αντωνοπούλου, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης (ΕΛΕΤΕΜ), εξηγεί ότι αυτή η αντίληψη δεν είναι αληθής. Η εμμηνόπαυση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια φυσιολογική μετάβαση σε ένα νέο κεφάλαιο ζωής, το οποίο μπορεί να είναι εξίσου δημιουργικό και παραγωγικό.

Η εμμηνόπαυση ως φυσιολογική μετάβαση

Η εμμηνόπαυση δεν είναι ασθένεια, ούτε σηματοδοτεί το τέλος της νεότητας ή της δραστήριας ζωής. Πρόκειται για μια φυσιολογική βιολογική μετάβαση που σηματοδοτεί το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου και την αρχή μιας νέας φάσης.

Ορίζεται ως η οριστική διακοπή της εμμήνου ρύσεως για δώδεκα συνεχόμενους μήνες και συνήθως εμφανίζεται μεταξύ 45 και 55 ετών, με μέση ηλικία εμφάνισης τα 51 έτη. Η σταδιακή μείωση των οιστρογόνων και της προγεστερόνης μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα, ωστόσο κάθε γυναίκα βιώνει την εμμηνόπαυση διαφορετικά και η ένταση των συμπτωμάτων διαφέρει σημαντικά.

Διαχωρίζοντας εμμηνόπαυση και γήρανση

Η γήρανση, από την άλλη πλευρά, αποτελεί μια φυσική διαδικασία που εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Περιλαμβάνει σταδιακές αλλαγές στον οργανισμό, οι οποίες επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες.

Η σύγχυση μεταξύ εμμηνόπαυσης και γήρανσης οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι δύο αυτές διαδικασίες συμπίπτουν χρονικά. Επειδή η εμμηνόπαυση εμφανίζεται σε μια περίοδο όπου αρχίζουν να γίνονται πιο αισθητές ορισμένες αλλαγές του οργανισμού, συχνά θεωρείται λανθασμένα ότι ευθύνεται για όλες τις μεταβολές που παρατηρούνται.

Επιπτώσεις στην υγεία: Οστά και καρδιά

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της σύγχυσης είναι η υγεία των οστών. Η μείωση των οιστρογόνων μετά την εμμηνόπαυση μπορεί να επιταχύνει την απώλεια οστικής μάζας. Ωστόσο, η μείωση της οστικής πυκνότητας αποτελεί και μέρος της φυσιολογικής διαδικασίας της γήρανσης.

Αντίστοιχα, η αύξηση του σωματικού βάρους ή του κοιλιακού λίπους δεν οφείλεται αποκλειστικά στις ορμονικές αλλαγές, αλλά επηρεάζεται επίσης από τη μείωση της φυσικής δραστηριότητας και τις μεταβολές του μεταβολισμού που συμβαίνουν με την ηλικία.

Παρόμοια είναι η εικόνα και για την καρδιαγγειακή υγεία. Τα οιστρογόνα φαίνεται να ασκούν προστατευτική δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ζωής της γυναίκας. Μετά την εμμηνόπαυση, ο κίνδυνος καρδιαγγειακών νοσημάτων αυξάνεται σταδιακά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ευθύνεται αποκλειστικά η εμμηνόπαυση. Η εμμηνόπαυση μπορεί επίσης να συνοδεύεται από συναισθηματικές αλλαγές.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr