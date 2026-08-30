Ιός του Δυτικού Νείλου: Οι λόγοι πίσω από την έξαρση των κρουσμάτων

Η έξαρση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου τις τελευταίες εβδομάδες στη χώρα μας απασχολεί τις υγειονομικές αρχές. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ανέλυσε τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή την αύξηση. Η βασική αιτία φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό μολυσμένων κουνουπιών, παρά η συνολική αύξηση του πληθυσμού τους.

Αυξημένο ποσοστό μολυσμένων κουνουπιών

Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος παρουσίασε τους λόγους που ευθύνονται για την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως ανέφερε, το φετινό πρόβλημα δεν αποδίδεται τόσο σε μια μεγάλη αύξηση του συνολικού αριθμού των κουνουπιών, όσο κυρίως στο μεγαλύτερο ποσοστό κουνουπιών που είναι μολυσμένα με τον ιό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, ο αριθμός των κουνουπιών φέτος είναι μόνο ελάχιστα μεγαλύτερος σε σχέση με πέρυσι. Αυτό που έχει αλλάξει σημαντικά, όπως σημείωσε, είναι το ποσοστό των κουνουπιών που φέρουν τον ιό, καθώς «πολύ περισσότερα κουνούπια έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου απ’ ό,τι πέρυσι». Αυτή είναι πιθανότατα η βασική παράμετρος που έχει οδηγήσει στην αύξηση των κρουσμάτων.

Ψεκασμοί και επιδημιολογική επιτήρηση

Ο κ. Βασιλακόπουλος σημείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 30% περισσότεροι ψεκασμοί σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις παρεμβάσεις καταπολέμησης των κουνουπιών.

Η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών παρακολουθείται δειγματοληπτικά, μέσω ειδικών παγίδων που τοποθετούν τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και η Περιφέρεια, προκειμένου να καταγράφεται ο αριθμός των κουνουπιών.

Κυκλική έξαρση και κλιματικές συνθήκες

Ο καθηγητής εξήγησε ότι η συνολική δυναμική του ιού του Δυτικού Νείλου εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες. Συνέδεσε μάλιστα τις εξάρσεις της νόσου με έναν κύκλο που παρατηρείται ανά αρκετά χρόνια, τονίζοντας πως τα κουνούπια μολύνονται από τα άγρια πτηνά. Σύμφωνα με την επιδημιολογική επιτήρηση που πραγματοποιείται από το 2010, παρατηρούνται εξάρσεις περίπου κάθε 7-8 χρόνια.

Στην περίπτωση της Αττικής, πρόσθεσε, φέτος υπήρξαν και ιδιαίτερα ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες για την ανάπτυξη των κουνουπιών. Αυτές περιλαμβάνουν έναν θερμό χειμώνα και μια υγρή άνοιξη με πολλές βροχές, γεγονός που δημιούργησε περισσότερα σημεία με στάσιμα νερά.

Προσοχή στα στάσιμα νερά

Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος έφερε ως παράδειγμα τα πιατάκια κάτω από τις γλάστρες, όπου μπορεί να συγκεντρώνεται νερό, αλλά και άλλες πιθανές εστίες στάσιμου νερού.

Όπως τόνισε, δεν πρέπει να παραμένει νερό σε τέτοια σημεία, καθώς αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των κουνουπιών που μεταφέρουν τον ιό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr