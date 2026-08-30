Αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Πάτρα: Συστάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας

Αυξημένη προσέλευση ασθενών με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στα νοσοκομεία της Πάτρας. Τα περιστατικά αυτά, σύμφωνα με τις καταγραφές, δεν συνδέονται με κάποια συγκεκριμένη περιοχή ή κατάστημα της πόλης. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν τις περισσότερες από αυτές τις λοιμώξεις ως ιογενείς και όχι ιδιαίτερα βαριές, ωστόσο η υψηλή μεταδοτικότητά τους έχει συμβάλει στην αυξημένη διασπορά που παρατηρείται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η εκτίμηση των ειδικών

Όπως επισήμανε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, Άννα Μαστοράκου, οι γιατροί παρατηρούν ότι οι περισσότερες λοιμώξεις γαστρεντερίτιδας που καταγράφονται είναι ιογενούς αιτιολογίας. Αυτές οι λοιμώξεις δεν κρίνονται ως ιδιαίτερα βαριές, γεγονός που καθησυχάζει ως προς τη σοβαρότητα των μεμονωμένων περιστατικών.

Παρά την ήπια φύση τους, η μεγάλη μεταδοτικότητα των ιογενών αυτών λοιμώξεων φαίνεται να αποτελεί τον κύριο παράγοντα πίσω από την αυξημένη διασπορά που καταγράφεται στην περιοχή της Πάτρας. Η εποχικότητα του καλοκαιριού, με τις υψηλές θερμοκρασίες, ενδέχεται να ευνοεί περαιτέρω την εξάπλωση των ιών.

Συστάσεις για την υγιεινή των τροφίμων

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, σύμφωνα με τους γιατρούς, στην προετοιμασία και τη συντήρηση των τροφίμων, ειδικά τις ημέρες που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ζωτικής σημασίας οι πάγκοι, τα εργαλεία και τα μαγειρικά σκεύη να καθαρίζονται σχολαστικά πριν και μετά τη χρήση.

Επιπλέον, τα τρόφιμα πρέπει να φυλάσσονται στις κατάλληλες θερμοκρασίες, ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη μικροοργανισμών. Οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη να αποφεύγεται η επαφή ωμών τροφίμων με μαγειρεμένα γεύματα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση και να αυξήσει τον κίνδυνο μετάδοσης λοιμώξεων.

Η σημασία της προσωπικής υγιεινής

Καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη της διασποράς της γαστρεντερίτιδας είναι το συχνό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών. Συνιστάται το πλύσιμο με σαπούνι και νερό, ιδιαίτερα πριν από την προετοιμασία ή την κατανάλωση οποιουδήποτε φαγητού.

Επίσης, είναι εξίσου σημαντικό το πλύσιμο των χεριών μετά τη χρήση της τουαλέτας, καθώς αποτελεί ένα βασικό μέτρο για την αποφυγή της μετάδοσης ιών και βακτηρίων που προκαλούν γαστρεντερίτιδα. Αυτές οι απλές πρακτικές προσωπικής υγιεινής μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης.

Συμπτώματα και διάρκεια της ιογενούς γαστρεντερίτιδας

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τα κυριότερα συμπτώματα της ιογενούς γαστρεντερίτιδας εμφανίζονται συνήθως μέσα σε 12 έως 72 ώρες από την έκθεση στον ιό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συμπτώματα αυτά υποχωρούν εντός 24 έως 48 ωρών, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να διαρκέσουν περισσότερο.

Προειδοποιητικές ενδείξεις που χρήζουν προσοχής περιλαμβάνουν την ξηροστομία, τη ζάλη και τη μειωμένη ούρηση. Στα παιδιά, μπορεί να παρατηρηθούν λιγότερα δάκρυα κατά το κλάμα, περιορισμένες βρεγμένες πάνες ή ασυνήθιστη υπνηλία, τα οποία αποτελούν σημάδια αφυδάτωσης.

Πότε απαιτείται ιατρική βοήθεια και ποιες ομάδες κινδυνεύουν

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο ασθενής δεν μπορεί να κρατήσει υγρά, εμφανίζεται αίμα στα κόπρανα ή υπάρχουν εμφανή σημάδια αφυδάτωσης, συνιστάται η άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. Αυτές οι καταστάσεις υποδεικνύουν ενδεχομένως μια πιο σοβαρή εξέλιξη της νόσου.

Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται για συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα βρέφη, τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι, τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα, καθώς και άτομα με χρόνια νοσήματα. Για τις ομάδες αυτές, η έγκαιρη ιατρική παρέμβαση είναι κρίσιμη για την αποφυγή επιπλοκών.

Ειδική προσοχή συνίσταται επίσης στις εγκύους, οι οποίες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές ως προς την υγιεινή και τη διατροφή τους, προκειμένου να προστατεύσουν τόσο τη δική τους υγεία όσο και την υγεία του εμβρύου.

Με πληροφορίες από: Topontiki