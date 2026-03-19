Πρόωρη εμμηνόπαυση: Αυξάνει τον καρδιακό κίνδυνο κατά 40%

Μια πρόσφατη μελέτη από το αμερικανικό υγειονομικό σύστημα «Northwestern Medicine» αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες που εισέρχονται στην εμμηνόπαυση πριν από την ηλικία των 40 ετών διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου κατά 40% σε σύγκριση με εκείνες που βιώνουν την εμμηνόπαυση αργότερα. Στη μελέτη συμμετείχαν περισσότερες από 10.000 γυναίκες, οι οποίες παρακολουθήθηκαν σε μακροχρόνιες μελέτες από το 1964 έως το 2018.

Ορισμός και ηλικιακή κατανομή της εμμηνόπαυσης

Η εμμηνόπαυση ορίζεται ως η περίοδος που ακολουθεί τη συμπλήρωση ενός έτους από την τελευταία έμμηνο ρύση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μέση ηλικία που αυτή συμβαίνει είναι τα 51 έτη. Η πρόωρη εμμηνόπαυση αναφέρεται σε περιπτώσεις που συμβαίνουν πριν από τα 40 έτη, ενώ η πρώιμη εμμηνόπαυση αφορά την ηλικία μεταξύ 40 και 45 ετών.

Αίτια και παράγοντες κινδύνου

Τα αίτια της πρόωρης εμμηνόπαυσης παραμένουν ασαφή, αν και φαίνεται να σχετίζονται με γενετικούς, βιολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επιπλέον, συμπεριφορές όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία και το χρόνιο στρες μπορεί να συμβάλλουν στην πρόωρη εμφάνισή της.

Στη μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, ακόμα και μετά την προσαρμογή για παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα και η παχυσαρκία, η πρόωρη εμμηνόπαυση συνδέθηκε με υψηλότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, συγκεκριμένα κατά 41% για τις μαύρες γυναίκες και 39% για τις λευκές.

Διαφορετικές επιδράσεις ανά φυλή

Εντυπωσιακό είναι ότι η πρόωρη εμμηνόπαυση παρατηρείται τρεις φορές πιο συχνά στις μαύρες γυναίκες σε σύγκριση με τις λευκές (15,5% έναντι 4,8%). Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτή η διαφορά αντανακλά έναν σύνθετο συνδυασμό ζητημάτων υγείας και κοινωνικών ανισοτήτων, παρά μόνο βιολογικές διαφορές.

Ορμονικές αλλαγές και καρδιοαγγειακή υγεία

Δεν είναι σαφές αν η ίδια η μετάβαση στην εμμηνόπαυση οδηγεί σε καρδιαγγειακές ασθένειες ή αν οι γυναίκες που βιώνουν πρόωρη εμμηνόπαυση έχουν ήδη ένα προδιαθεσικό προφίλ κινδύνου. Ωστόσο, οι ορμονικές αλλαγές που συμβαδίζουν με την εμμηνόπαυση επηρεάζουν την καρδιοαγγειακή υγεία, καθώς η μείωση των επιπέδων οιστρογόνων σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο.

Ιατρική πρακτική και ανάγκη παρέμβασης

Η μελέτη τονίζει ένα κρίσιμο κενό στην ιατρική πρακτική, καθώς η εμμηνόπαυση συχνά αντιμετωπίζεται ως γυναικολογικό ζήτημα. Ωστόσο, η ορμονική μετάβαση έχει επιπτώσεις σε όλα τα συστήματα του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του καρδιαγγειακού. Οι ερευνητές προτείνουν ότι οι γιατροί θα πρέπει να ρωτούν τις γυναίκες για την ηλικία τους κατά την εμμηνόπαυση, με σκοπό να εντοπίζουν εκείνες που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο και να προβαίνουν σε έγκαιρη παρέμβαση.

Αυτή η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία της κατανόησης των επιπτώσεων της πρόωρης εμμηνόπαυσης στην καρδιοαγγειακή υγεία των γυναικών. Ενδυναμώνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με την ηλικία εμφάνισης της εμμηνόπαυσης, οι ιατροί μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη σοβαρών καρδιοαγγειακών προβλημάτων. Η ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υγειονομική φροντίδα των γυναικών είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

