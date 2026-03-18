Προσοχή σε αρωματικά κεριά και προϊόντα αρωματισμού – Τι αναφέρει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Η αύξηση της ερασιτεχνικής παραγωγής αρωματικών κεριών και άλλων προϊόντων αρωματισμού χώρου έχει προκαλέσει ανησυχία στις αρχές, με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση της διάθεσης αρωματικών προϊόντων, όπως κεριά, σπρέι και ηλεκτρικοί διαχυτές, κυρίως μέσω διαδικτυακών πλατφορμών όπως Facebook, Instagram και TikTok.

Κίνδυνοι από χημικά συστατικά

Η παραγωγή αυτών των προϊόντων συχνά γίνεται σε χώρους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας και επαρκούς εξαερισμού. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς πολλά από αυτά περιέχουν χημικά μείγματα όπως αιθέρια έλαια, συνθετικές αρωματικές ενώσεις και διαλύτες, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία και το περιβάλλον.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπογραμμίζει ότι ο χαρακτηρισμός ενός προϊόντος ως «φυσικού» δεν εγγυάται την ασφάλειά του. Πολλά συστατικά των αρωματικών κεριών και προϊόντων αρωματισμού μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς στο δέρμα και τα μάτια, αναπνευστικά προβλήματα και να συνιστούν περιβαλλοντικό κίνδυνο.

Κανονισμοί και υποχρεώσεις παραγωγών

Η ορθή ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των αρωματικών προϊόντων ρυθμίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (Κανονισμός CLP). Σύμφωνα με αυτόν, κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας χημικών προϊόντων υποχρεούται να ταξινομεί σωστά τους κινδύνους πριν την εμπορία τους και να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα φέρουν την κατάλληλη συσκευασία και ετικέτα.

Η ετικέτα κάθε χημικού μείγματος που χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους, όπως εικονογράμματα κινδύνου και δηλώσεις προφύλαξης. Επίσης, οι πληροφορίες που αφορούν τη σύσταση των επικίνδυνων προϊόντων πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων για τα Κέντρα Δηλητηριάσεων.

Προτάσεις προς τους καταναλωτές

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τονίζει ότι η αύξηση της ερασιτεχνικής παραγωγής δεν απαλλάσσει κανέναν από τις νομικές υποχρεώσεις. Η υπεύθυνη παραγωγή και διάθεση, η τεκμηριωμένη αξιολόγηση κινδύνου και η σωστή επισήμανση είναι απαραίτητες για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Οι καταναλωτές καλούνται να προτιμούν προϊόντα με σαφή και πλήρη επισήμανση, να διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να αποφεύγουν προϊόντα άγνωστης προέλευσης.

Η προειδοποίηση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για την ασφάλεια των αρωματικών προϊόντων αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή από τους καταναλωτές. Η σωστή ενημέρωση και η επιλογή προϊόντων με διαφανή και αξιόπιστη ετικέτα είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποφυγή κινδύνων στην υγεία. Η ενασχόληση με την παραγωγή αρωματικών κεριών και άλλων προϊόντων δεν πρέπει να υποτιμά την ευθύνη που έχει ο παραγωγός για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Διαβάστε ακόμα: Όρια στη χρήση οθονών: Πώς να προστατέψετε τα παιδιά σας από την υπερβολική έκθεση