Φονική μηνιγγίτιδα στο Κεντ: 15 κρούσματα και 2 θάνατοι «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Μια ανησυχητική επιδημία μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας έχει εκδηλωθεί στην περιοχή του Κάντερμπερι, στο Κεντ της Αγγλίας, με 15 κρούσματα να έχουν επιβεβαιωθεί, συμπεριλαμβανομένων δύο θανάτων. Ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, χαρακτήρισε την κατάσταση «άνευ προηγουμένου» κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή.

Η επιδημία αυτή έχει προκαλέσει σάλο, καθώς όλα τα κρούσματα που αναφέρθηκαν χρειάστηκαν νοσηλεία. Από τα 15 περιστατικά, τέσσερα περιλαμβάνουν μηνιγγιτιδοκοκκικές λοιμώξεις της ομάδας Β, ένα σπάνιο αλλά ιδιαίτερα σοβαρό στέλεχος της ασθένειας.

Θάνατοι και προληπτικά μέτρα

Οι δύο θάνατοι σχετίζονται με μια 18χρονη μαθήτρια του Λυκείου Queen Elizabeth’s Grammar στο Φάβερσαμ και μια 21χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Κεντ. Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι όλοι οι νέοι που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στην ασθένεια έχουν λάβει προληπτικά αντιβιοτικά, με περίπου 700 δόσεις να έχουν χορηγηθεί μέχρι στιγμής.

«Η πλειονότητα των κρουσμάτων συνδέεται με το νυχτερινό κέντρο Club Chemistry, όπου οι φοιτητές της περιοχής συγκεντρώθηκαν μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου», δήλωσε ο Στρίτινγκ. Μάλιστα, η ιδιοκτήτρια του κέντρου διασκέδασης δήλωσε ότι περίπου 2.000 άτομα επισκέφθηκαν το χώρο κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών.

Αντιδράσεις και εμβολιασμός

Η Τρις Μανς, αναπληρώτρια διευθύντρια της UKHSA για την περιοχή, κάλεσε όλους όσους επισκέφθηκαν το Club Chemistry κατά τις εν λόγω ημερομηνίες να προχωρήσουν σε προληπτική αντιβιοτική αγωγή. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι θα εφαρμοστεί ένα στοχευμένο πρόγραμμα εμβολιασμού για φοιτητές που διαμένουν σε πανεπιστημιακές εστίες.

Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα των υγειονομικών αρχών έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση, καθώς τα πρώτα κρούσματα αναφέρθηκαν την Παρασκευή. Ο υπουργός Υγείας υπερασπίστηκε τις ενέργειες της UKHSA, λέγοντας ότι η υπηρεσία ενήργησε «όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και ολοκληρωμένα».

Κίνδυνοι και συνέπειες

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα, όπως σημείωσε ο υπουργός, είναι πιο σπάνια από την ιογενή μορφή της, αλλά μπορεί να έχει θανατηφόρες συνέπειες εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. Ακόμη και με την κατάλληλη θεραπεία, η νόσος ενέχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας και σημαντικό κίνδυνο για μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

Η κατάσταση που εξελίσσεται στο Κεντ είναι ανησυχητική και απαιτεί εγρήγορση από τις υγειονομικές αρχές και την κοινότητα. Η ταχεία διάγνωση και η πρόληψη μέσω εμβολιασμών και προληπτικών θεραπειών είναι κρίσιμης σημασίας για την προστασία των πολιτών και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου.

Συμπτώματα και οδηγίες προς τους πολίτες

Ύποπτα σημάδια: Οι αρχές καλούν τους πολίτες να προσέχουν για συμπτώματα όπως έντονο πονοκέφαλο, αυχενική δυσκαμψία, φωτοφοβία (ενόχληση από το φως), υψηλό πυρετό και το χαρακτηριστικό αιμορραγικό εξάνθημα που δεν εξαφανίζεται με την πίεση.

Άμεση δράση: Σε περίπτωση υποψίας, η ιατρική βοήθεια πρέπει να αναζητείται αμέσως, καθώς η έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθούν οι μοιραίες επιπλοκές.

Προληπτικός εμβολιασμός: Εξετάζεται το ενδεχόμενο μαζικού εμβολιασμού στην περιοχή του Κεντ για τον περιορισμό της εξάπλωσης, ενώ καλούνται όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί πρόσφατα να το πράξουν.

Ιχνηλάτηση επαφών: Οι υγειονομικές υπηρεσίες πραγματοποιούν εκτεταμένη ιχνηλάτηση των στενών επαφών των ασθενών, χορηγώντας προληπτική χημειοπροφύλαξη όπου κρίνεται απαραίτητο.

