Ποια τρόφιμα πρέπει να απορρίπτετε μόλις λήξουν: Ειδικοί προειδοποιούν

Η σωστή αποθήκευση και η κατανάλωση τροφίμων είναι κρίσιμες για την υγεία μας. Παρόλο που ορισμένα προϊόντα μπορούν να καταναλωθούν και λίγο μετά την ημερομηνία λήξης τους, υπάρχουν ορισμένα τρόφιμα που πρέπει να απορρίπτονται αμέσως μόλις λήξουν για την αποφυγή τροφικών δηλητηριάσεων.

Ημερομηνίες πώλησης και λήξης

Στις περισσότερες συσκευασίες τροφίμων βρίσκουμε δύο βασικές ημερομηνίες: την ημερομηνία πώλησης (sell-by) και την ημερομηνία λήξης ή κατανάλωσης (use-by/expiration date). Η ημερομηνία πώλησης αφορά κυρίως τα καταστήματα και δεν υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν είναι ασφαλές για κατανάλωση. Αντίθετα, η ημερομηνία λήξης δηλώνει μέχρι πότε το τρόφιμο θεωρείται ασφαλές προς κατανάλωση.

Η οικογενειακή ιατρός Cynthia Odogwu επισημαίνει ότι ορισμένα τρόφιμα μπορούν να καταναλωθούν ακόμα και μετά την ημερομηνία λήξης τους, ωστόσο άλλες κατηγορίες πρέπει να απορρίπτονται χωρίς δεύτερη σκέψη. Ακολουθούν οι πιο κρίσιμες περιπτώσεις:

Ωμό κρέας

Το κοτόπουλο, το μοσχάρι και το χοιρινό δεν πρέπει να καταναλώνονται μετά την ημερομηνία λήξης τους. Αυτά τα τρόφιμα είναι επιρρεπή σε βακτήρια όπως η σαλμονέλα και το E.coli, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές τροφικές δηλητηριάσεις.

Ωμά ψάρια και θαλασσινά

Το φρέσκο ψάρι είναι καλύτερο να καταναλώνεται την ίδια ημέρα που αγοράζεται. Μετά από περίπου 48 ώρες, η κατανάλωσή του δεν είναι ασφαλής. Δυσάρεστες οσμές ή γλοιώδης υφή είναι σημάδια αλλοίωσης.

Αλλαντικά και κρύα κομμάτια κρέατος

Μετά την ημερομηνία λήξης τους, τα αλλαντικά πρέπει να απορρίπτονται. Υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης του βακτηρίου λιστέρια, το οποίο μπορεί να πολλαπλασιαστεί και στο ψυγείο.

Έτοιμες συσκευασμένες σαλάτες

Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός των μικροβίων σε αυτές τις σαλάτες αυξάνεται. Όταν έχουν λήξει, είναι καλύτερα να τις απορρίπτετε.

Μη παστεριωμένα μαλακά τυριά

Τυριά όπως το μπρι και η φέτα, καθώς και άλλα φρέσκα μαλακά τυριά, μπορεί να παραμείνουν επικίνδυνα για κατανάλωση μετά την ημερομηνία λήξης τους, λόγω πιθανής μόλυνσης από βακτήρια.

Μανιτάρια

Αν τα μανιτάρια γίνουν γλοιώδη ή αλλάξουν χρώμα, είναι καλύτερα να πεταχτούν. Αυτά τα σημάδια υποδηλώνουν αλλοίωση που μπορεί να συνοδεύεται από βακτήρια ή τοξίνες, προκαλώντας σοβαρή τροφική δηλητηρίαση.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν τη σημασία της σωστής αποθήκευσης και της προσοχής στις ημερομηνίες των τροφίμων, γεγονός που βοηθά στην αποφυγή σπατάλης και στην προστασία της υγείας μας.

