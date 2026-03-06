Σκλήρυνση κατά πλάκας: Νέα έρευνα δείχνει ότι τα συμπτώματα μπορεί να ξεκινούν πάνω από 10 χρόνια νωρίτερα

Πρώιμα σημάδια που προειδοποιούν για τη νόσο

Η σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) συνήθως διαγιγνώσκεται μετά την εμφάνιση εμφανών νευρολογικών προβλημάτων, όπως αλλαγές στην όραση ή στην ισορροπία. Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας (UBC) υποδεικνύει ότι το σώμα μπορεί να στέλνει προειδοποιητικά σήματα πολύ νωρίτερα από την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Στην έρευνα αυτή, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open, οι επιστήμονες εξέτασαν δεδομένα από περισσότερους από 12.000 ανθρώπους στη Βρετανική Κολομβία και κατέληξαν σε σημαντικά συμπεράσματα.

Η ανάλυση των ιατρικών αρχείων αποκάλυψε ότι οι ασθενείς που τελικά εμφάνισαν ΣΚΠ είχαν ήδη αυξήσει τη χρήση ιατρικών υπηρεσιών κατά περίπου 15 χρόνια πριν από την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων. Αντί να εστιάσουν σε μεμονωμένα γεγονότα, οι ερευνητές παρακολούθησαν το ιστορικό ιατρικής φροντίδας των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων σε γενικούς γιατρούς, ειδικούς, τμήματα επειγόντων και υπηρεσίες απεικόνισης.

Χαρακτηριστικά συμπτώματα και πρόδρομες φάσεις

Η Δρ. Έλεν Τρέμλετ, καθηγήτρια Νευρολογίας στο UBC, εξηγεί: «Η ΣΚΠ μπορεί να είναι δύσκολο να αναγνωριστεί, καθώς πολλά από τα πρώιμα σημάδια – όπως η κόπωση, οι πονοκέφαλοι και οι ψυχικές διαταραχές – είναι γενικά και μπορεί εύκολα να συγχέονται με άλλες καταστάσεις». Τα ευρήματα της μελέτης προτείνουν ότι η αντίληψη για την έναρξη των πρώιμων προειδοποιητικών σημείων θα μπορούσε να αλλάξει, ανοίγοντας το δρόμο για πιο έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση.

Η μελέτη αξιολόγησε κλινικά και διοικητικά δεδομένα από τις επισκέψεις σε ιατρούς κατά τη διάρκεια των 25 χρόνων πριν από την εκδήλωση των συμπτωμάτων, με τον προσδιορισμό της έναρξης να γίνεται από νευρολόγο μέσω λεπτομερών ιατρικών ιστορικών.

Εξέλιξη της χρήσης υπηρεσιών υγείας

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι τα άτομα με ΣΚΠ επισκέπτονταν συχνότερα υπηρεσίες υγείας σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, με τις επισκέψεις να αυξάνονται σε διάφορες χρονικές περιόδους. Συγκεκριμένα, η ανάλυση κατέδειξε:

15 χρόνια πριν τη διάγνωση: Αύξηση επισκέψεων σε παθολόγους για συμπτώματα όπως κόπωση και πόνο.

12 χρόνια πριν: Αύξηση στις επισκέψεις σε ψυχιάτρους.

8–9 χρόνια πριν: Επισκέψεις σε νευρολόγους και οφθαλμίατρους λόγω θολής όρασης ή οφθαλμικού πόνου.

3–5 χρόνια πριν: Περισσότερες επισκέψεις σε τμήματα επειγόντων και ακτινολογικές υπηρεσίες.

1 χρόνο πριν: Κορύφωση επισκέψεων σε πολλές ειδικότητες.

Η Δρ. Μάρτα Ρουίζ-Αλγκερό, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο UBC, ανέφερε: «Αυτά τα μοτίβα υποδηλώνουν ότι η ΣΚΠ έχει μια μακρά και σύνθετη προδρομική φάση, όπου κάτι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια».

Προοπτικές για τη διάγνωση και παρέμβαση

Η μελέτη αυτή ενώνει τις δυνάμεις της με προηγούμενες έρευνες που περιγράφουν τα πρώιμα στάδια της ΣΚΠ. Παρόλο που οι ερευνητές προειδοποιούν ότι οι περισσότεροι από αυτούς που εμφανίζουν γενικά συμπτώματα δεν θα αναπτύξουν τη νόσο, τονίζουν ότι η κατανόηση της προδρομικής φάσης μπορεί να συνδράμει στη διάγνωση και τη θεραπεία στο μέλλον.

Η Δρ. Τρέμλετ συμπλήρωσε: «Εντοπίζοντας αυτά τα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια, ίσως μπορέσουμε να παρέμβουμε νωρίτερα, είτε μέσω παρακολούθησης είτε μέσω προληπτικών στρατηγικών». Η έρευνα αυτή ανοίγει νέους δρόμους για την αναζήτηση πρώιμων βιοδεικτών και άλλων παραγόντων που μπορεί να παίζουν ρόλο στη ΣΚΠ.

