Είναι εντάξει να κλαις; Γιατί τα δάκρυα είναι το «φάρμακο» της ψυχής μας

Το κλάμα είναι συχνά παρεξηγημένο ως σημάδι αδυναμίας ή συναισθηματικής αστάθειας. Ωστόσο, η επιστήμη υποστηρίζει ότι το να αφήνεις τα δάκρυα να κυλήσουν μπορεί να είναι όχι μόνο αποδεκτό αλλά και ευεργετικό.

Η αλήθεια πίσω από τα δάκρυα

Σύμφωνα με την ψυχολόγο Christina Pierpaoli Parker, η οποία διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, το στίγμα γύρω από το κλάμα δείχνει την ελλιπή κατανόηση των συναισθημάτων στην κοινωνία μας. Η ίδια βεβαιώνει ότι το κλάμα δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα, αλλά μπορεί να είναι ένα θετικό κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας.

Γιατί κλαίμε και πώς μας ωφελεί

Η λειτουργία του κλάματος είναι να μας βοηθά να επεξεργαστούμε και να εκφράσουμε έντονα συναισθήματα, όπως εξηγεί η κλινική ψυχολόγος Lauren Bylsma από το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ. Το συναισθηματικό κλάμα είναι μοναδικά ανθρώπινο και μας βοηθά να εκφράσουμε συναισθήματα που μπορεί να θεωρούμε αρνητικά, όπως η λύπη, αλλά και θετικά συναισθήματα, όπως η χαρά ή η ευγνωμοσύνη.

Το όφελος της συναισθηματικής έκφρασης

Όπως αναφέρει η Dr. Parker, το κλάμα μπορεί να λειτουργήσει ως αυτο-θεραπεία. Όταν κάποιος κλαίει, αναγκάζεται να αναλογιστεί τους λόγους πίσω από τα συναισθήματά του, επιτρέποντας την επεξεργασία και, τελικά, την ανακούφιση. Το κλάμα ανακουφίζει την ψυχολογική πίεση και βοηθά στη ρύθμιση των σωματικών αντιδράσεων.

Φυσιολογικές αλλαγές και ορμονικές αντιδράσεις

Κατά τη διάρκεια του κλάματος, το σώμα απελευθερώνει «ορμόνες ευεξίας», όπως ενδορφίνες και οξυτοκίνη, που δημιουργούν μία αίσθηση σύνδεσης και ασφάλειας. Η διαδικασία αυτή μειώνει τα επίπεδα στρες και προάγει τη γενική ευημερία.

Επίλογος

Παρά την κοινωνική προκατάληψη, το κλάμα είναι μια φυσική αντίδραση και μπορεί να είναι ευεργετικό. Αντί να προσπαθούμε να το καταπιέσουμε, είναι πιο υγιές να επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να εκφράζουν τα συναισθήματά μας μέσω των δακρύων.

Η ανθρώπινη ψυχολογία είναι πολύπλοκη και το κλάμα αποτελεί βασικό κομμάτι της. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την αξία του και να το αγκαλιάζουμε ως μέρος της ανθρώπινης φύσης.

Διαβάστε ακόμα: Καρδιακές επιπλοκές σε νεαρές ηλικίες: Ο 30χρονος πατέρας που αγνόησε τα «καμπανάκια»