ΕΟΔΥ: 15 Θάνατοι από Γρίπη σε μία Εβδομάδα – Στο «μικροσκόπιο» η Παραλλαγή XFG του COVID-19

Η εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ (για το διάστημα 2 έως 8 Φεβρουαρίου 2026), που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, αποτυπώνει μια μικτή εικόνα για τις αναπνευστικές λοιμώξεις στη χώρα. Ενώ η γρίπη παρουσιάζει πτωτική τάση στην κοινότητα, οι σκληροί δείκτες (θάνατοι και ΜΕΘ) παραμένουν σε ανησυχητικά επίπεδα.

Η Εικόνα της Γρίπης
Παρά τη μείωση των κρουσμάτων, η γρίπη συνεχίζει να πλήττει σοβαρά τις ευάλωτες ομάδες:

  • Θάνατοι: Καταγράφηκαν 15 νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 60 για την περίοδο 2025-2026.
  • ΜΕΘ: 13 ασθενείς εισήχθησαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
  • Υπότυποι: Κυριαρχεί ο υπότυπος Α(Η3) με επικράτηση της γενετικής ομάδας Κ, η οποία συμβαδίζει με την παγκόσμια εικόνα και δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου, αλλά απαιτεί εγρήγορση.

COVID-19 και η Παραλλαγή XFG
Σταθερή παραμένει η κατάσταση όσον αφορά τον κορωνοϊό, με την παραλλαγή XFG να είναι πλέον η επικρατούσα.

Εισαγωγές: Σημειώθηκαν 101 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία.
Βαριά Περιστατικά: Καταγράφηκαν 7 θάνατοι και 2 νέες διασωληνώσεις.
Λύματα: Το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ανοδική Τάση για τον RSV
Ανησυχία προκαλεί ο Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός (RSV), ο οποίος παρουσιάζει σημαντική αύξηση στην κοινότητα μετά τις αρχές Ιανουαρίου. Ο ΕΟΔΥ συστήνει τον εμβολιασμό των ατόμων άνω των 75 ετών και των ομάδων υψηλού κινδύνου.

 
Οδηγίες Πρόληψης:

Εμβολιασμός: Παραμένει το ισχυρότερο όπλο για γρίπη και COVID-19.
Μάσκα: Χρήση σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό.
Αντι-ιική αγωγή: Έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

