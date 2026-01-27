Ιανουάριος των ιώσεων: Πώς θα προστατέψετε τα παιδιά στο σχολείο – Τα απλά μέτρα που «κόβουν» τη μετάδοση

Η επιστροφή των παιδιών στα θρανία μετά τις γιορτές συνοδεύεται παραδοσιακά από ένα κύμα αναπνευστικών λοιμώξεων. Ο συγχρωτισμός στις τάξεις, οι χαμηλές θερμοκρασίες και η ταυτόχρονη παρουσία γρίπης, RSV και COVID-19 δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ιώσεων που ανησυχεί τους γονείς.

Γιατί τα παιδιά κολλάνε ευκολότερα αυτή την περίοδο; Το παιδικό ανοσοποιητικό έρχεται σε επαφή με πολλούς ιούς ταυτόχρονα, ενώ στα νηπιαγωγεία και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού η στενή επαφή καθιστά τη μετάδοση σχεδόν αναπόφευκτη. Οι ειδικοί τονίζουν ότι το σχολείο δεν είναι η αιτία, αλλά ο χώρος όπου οι ιοί εξαπλώνονται ταχύτερα.

Τα 4 βασικά μέτρα προστασίας:

Υγιεινή των χεριών: Η συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση των παιδιών για το πλύσιμο των χεριών παραμένει το νούμερο ένα όπλο μας. Επαρκής αερισμός: Τα ανοιχτά παράθυρα στις αίθουσες, έστω και για λίγα λεπτά στα διαλείμματα, μειώνουν δραστικά το ιικό φορτίο στον αέρα. Υπεύθυνη στάση των γονέων: Αν το παιδί εμφανίσει πυρετό ή έντονα συμπτώματα (βήχα, καταρροή), πρέπει να παραμένει στο σπίτι μέχρι την πλήρη ανάρρωση για να μην επεκταθεί η αλυσίδα μετάδοσης. Όχι στην άσκοπη χρήση αντιβιοτικών: Οι παιδίατροι υπενθυμίζουν ότι οι ιώσεις είναι αυτοϊώμενες και τα αντιβιοτικά δεν έχουν καμία δράση απέναντι στους ιούς.

Με ψυχραιμία και σωστή τήρηση των κανόνων υγιεινής, η σχολική χρονιά μπορεί να συνεχιστεί ομαλά, προστατεύοντας τα πιο ευάλωτα μέλη της οικογένειάς μας.

