Το «μαγικό» ρόφημα με τζίντζερ και μέλι: Πιείτε το κάθε πρωί και θωρακίστε το ανοσοποιητικό σας

Με τις ιώσεις και τη γρίπη να βρίσκονται σε έξαρση, η ανάγκη για έναν ισχυρό οργανισμό είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Υπάρχει ένας πανάρχαιος συνδυασμός υλικών που θεωρείται «φάρμακο» της φύσης και μπορεί να γίνει η πρωινή σας συνήθεια για έναν χειμώνα χωρίς ασθένειες.

Η δύναμη της φύσης σε ένα φλιτζάνι

Μετά τις γιορτές, ο οργανισμός μας είναι συχνά επιβαρυμένος από το φαγητό και την κούραση. Ο συνδυασμός του τζίντζερ (πιπερόριζα) με το μέλι και το λεμόνι δεν είναι απλώς ένα γευστικό τσάι, αλλά μια «βόμβα» αντιοξειδωτικών και αντιφλεγμονωδών ουσιών.

Γιατί είναι τόσο αποτελεσματικό;

Τζίντζερ : Περιέχει τζιντζερόλη, μια ουσία με ισχυρή αντιμικροβιακή δράση που καταπολεμά τις λοιμώξεις του αναπνευστικού.

: Περιέχει τζιντζερόλη, μια ουσία με ισχυρή αντιμικροβιακή δράση που καταπολεμά τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Μέλι: Λειτουργεί ως φυσικό αντισηπτικό και μαλακτικό για τον λαιμό, ενώ προσφέρει άμεση ενέργεια.

Λειτουργεί ως φυσικό αντισηπτικό και μαλακτικό για τον λαιμό, ενώ προσφέρει άμεση ενέργεια. Λεμόνι: Η πλούσια περιεκτικότητά του σε βιταμίνη C ενισχύει την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων.

Πώς να το ετοιμάσετε (Η συνταγή του 5λεπτου)

Για να πάρετε όλα τα οφέλη, ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα:

Βράσιμο: Βάλτε ένα φλιτζάνι νερό να βράσει με 2-3 λεπτές φέτες φρέσκου τζίντζερ.

Αναμονή: Αφήστε το για 5 λεπτά και μετά αποσύρετε από τη φωτιά.

Προσθήκη: Αφού κρυώσει ελαφρώς (ώστε να μην καταστραφούν τα ένζυμα του μελιού), προσθέστε μια κουταλιά μέλι και τον χυμό από μισό λεμόνι.

Tip: Πιείτε το το πρωί με άδειο στομάχι για να «ξυπνήσετε» τον μεταβολισμό σας και να προστατέψετε το πεπτικό σας σύστημα.

Διαβάστε ακόμα: Μην πετάξετε το Αλεξανδρινό σας! Το λάθος που κάνουμε όλοι και «πεθαίνει» μετά τις γιορτές