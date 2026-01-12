Μια ανατρεπτική επιστημονική ανασκόπηση φέρνει στο φως τη δύναμη της σωματικής δραστηριότητας στην ψυχική υγεία. Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μελέτη της Cochrane Library, η συστηματική άσκηση –ακόμα και η ήπια– μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης με την ίδια αποτελεσματικότητα που το κάνουν οι ψυχοθεραπείες και τα φάρμακα.

Όσοι γυμνάζονται γνωρίζουν καλά πως η διάθεση βελτιώνεται αμέσως μετά την προπόνηση. Πλέον, αυτή η αίσθηση επιβεβαιώνεται με τον πιο επίσημο τρόπο. «Το εύρημα αυτό δείχνει ότι η άσκηση αποτελεί μια πραγματική επιλογή για τα άτομα με καταθλιπτικά συμπτώματα», αναφέρει ο Andrew Clegg από το Πανεπιστήμιο του Lancashire.

Η μεγαλύτερη μελέτη των τελευταίων ετών

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 69 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές στις οποίες συμμετείχαν σχεδόν 5.000 ενήλικες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η τακτική άσκηση μείωσε τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων (όπως το αίσθημα λύπης και η απώλεια ενδιαφέροντος) στον ίδιο βαθμό με τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) και τα αντικαταθλιπτικά σκευάσματα.

Πρόκειται για μια κλινικά ουσιαστική αλλαγή που οι άνθρωποι νιώθουν άμεσα στην καθημερινότητά τους. Μάλιστα, η μελέτη έδειξε ότι η ήπια και μέτρια άσκηση, όπως το γρήγορο περπάτημα ή η κηπουρική, είναι συχνά πιο αποτελεσματική από τις εξαντλητικές προπονήσεις, καθώς είναι ευκολότερο για κάποιον να τη διατηρήσει μακροπρόθεσμα.

Πώς ο μυς «θεραπεύει» το μυαλό: Οι βιολογικοί μηχανισμοί

Ο ακριβής τρόπος που η κίνηση επιδρά στον εγκέφαλο είναι πολυδιάστατος. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι μύες λειτουργούν ως «εργοστάσια» παραγωγής ουσιών που ονομάζονται μυοκίνες.

Αυτές οι ουσίες:

Μειώνουν τη φλεγμονή: Η χρόνια φλεγμονή θεωρείται σήμερα ένας από τους βασικούς παράγοντες που πυροδοτούν την κατάθλιψη.

Η χρόνια φλεγμονή θεωρείται σήμερα ένας από τους βασικούς παράγοντες που πυροδοτούν την κατάθλιψη. Αναδομούν τον εγκέφαλο: Μια συγκεκριμένη μυοκίνη, ο νευροτροφικός παράγοντας BDNF, ενισχύει την ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών κυττάρων. Αυτό βοηθά τον εγκέφαλο να «αναδιοργανωθεί» και να ξεφύγει από αρνητικά μοτίβα σκέψης.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η προπόνηση με αντιστάσεις (βάρη ή λάστιχα) φαίνεται να οδηγεί σε μεγαλύτερη απελευθέρωση μυοκινών, καθιστώντας την ιδιαίτερα ωφέλιμη σε σύγκριση με την απλή αερόβια άσκηση.

Κοινωνική ευεξία και αυτοεκτίμηση

Πέρα από τη χημεία, η άσκηση προσφέρει σημαντικά ψυχολογικά οφέλη. Η εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας βελτιώνει την αυτοεκτίμηση, ενώ η ομαδική δραστηριότητα ενισχύει την κοινωνική ευεξία, βοηθώντας τα άτομα να κάνουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους.

Οργανισμοί υγείας, όπως το NICE στο Ηνωμένο Βασίλειο, προτείνουν πλέον επίσημα τη συστηματική άσκηση (π.χ. τζόκινγκ για 10 εβδομάδες) ως μέσο διαχείρισης της νόσου. Όπως καταλήγουν οι ειδικοί, το κλειδί είναι να βρει ο καθένας τη δραστηριότητα που τον ευχαριστεί: «Είτε πρόκειται για τρέξιμο, γυμναστήριο, πιλάτες ή γιόγκα, όλα έχουν θετικά αποτελέσματα για το σώμα και την ψυχή».

