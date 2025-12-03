ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Σε προληπτική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων του καρδιολογικού φαρμάκου TEZULIX PR. TAB προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, μετά από τεχνικό πρόβλημα που εντοπίστηκε στη μετάβαση από τις ταινίες γνησιότητας στον νέο τρόπο σήμανσης με κωδικό QR.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία ανάκλησης δεν σχετίζεται με την ποιότητα ή την ασφάλεια του φαρμάκου, το οποίο παραμένει κλινικά ασφαλές. Η απόφαση εκδόθηκε για να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει ήδη ξεκινήσει η παραγωγός εταιρεία.

Η KRKA Ελλάς Ε.Π.Ε., ως υπεύθυνη διάθεσης του προϊόντος στη χώρα, καλείται να ενημερώσει άμεσα τα σημεία διάθεσης ώστε οι συγκεκριμένες παρτίδες να αποσυρθούν από την αγορά.

Οι παρτίδες που ανακαλούνται

TEZULIX PR TAB 375 mg / BTx60

BARCODE ΕΟΦ: 2803295901025

Παρτίδα: DE9745 — Λήξη: 01/2027

Παρτίδα: DD7639 — Λήξη: 02/2026

TEZULIX PR TAB 500 mg / BTx60

BARCODE ΕΟΦ: 2803295902022

Παρτίδα: DD8882 — Λήξη: 03/2026

TEZULIX PR TAB 750 mg / BTx60

BARCODE ΕΟΦ: 2803295903029

Παρτίδα: DE2780 — Λήξη: 05/2026

Το TEZULIX PR ενδείκνυται ως επικουρική θεραπεία για τη συμπτωματική αντιμετώπιση της σταθερής στηθάγχης σε ενήλικες, σύμφωνα με τον οδηγό φαρμάκων «Γαληνός».

Ο ΕΟΦ υπενθυμίζει ότι οι ασθενείς δεν χρειάζεται να διακόψουν τη θεραπεία τους, αλλά μπορούν να επικοινωνήσουν με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

