Παιδικό άσθμα: Μειώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Τα μισά παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες διαγνώστηκαν με άσθμα τον πρώτο χρόνο της πανδημίας COVID-19 σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και οι ερευνητές πιστεύουν ότι λιγότερα κρυολογήματα μπορεί να είναι μέρος της αιτίας. Σε μια νέα μελέτη του Rutgers, που δημοσιεύτηκε στο Respiratory Research, οι ερευνητές εξέτασαν τα ποσοστά νέων διαγνώσεων άσθματος σε μια μεγάλη βάση δεδομένων ασφαλιστικών αποζημιώσεων κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της πανδημίας σε σύγκριση με τα ποσοστά νέων διαγνώσεων κατά τα προηγούμενα τρία χρόνια.

Χρησιμοποιώντας την Health Core Integrated Research Database, οι ερευνητές εντόπισαν άτομα κάτω των 18 ετών χωρίς προηγούμενη διάγνωση άσθματος και συνέκριναν τα ποσοστά νέων διαγνώσεων από το 2020 με τα ποσοστά των προηγούμενων τριών ετών. Διαπίστωσαν ότι τα ποσοστά διάγνωσης του άσθματος μειώθηκαν κατά 52% κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της πανδημίας σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών. «Δεδομένων των παρόμοιων ευρημάτων από την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η πανδημία προκάλεσε πολύ λιγότερα παιδιά να αναπτύξουν άσθμα σε διάφορα μέρη σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον νωρίς», δήλωσε ο Daniel Horton, βασικό μέλος ΔΕΠ στο Κέντρο Φαρμακοεπιδημιολογίας και κύριος συγγραφέας της μελέτης.

Σύμφωνα με το Asthma and Allergy Foundation of America, επικαλούμενο στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Στατιστικών Υγείας, περίπου 4,8 εκατομμύρια παιδιά έχουν άσθμα στις ΗΠΑ με συμπτώματα όπως δυσκολία στην αναπνοή, συριγμό, βήχα και σφίξιμο ή πόνο στο στήθος. Ενώ μια σειρά από ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει μειώσεις στην επιδείνωση του παιδικού άσθματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχει επικεντρωθεί πολύ λιγότερο στο ποσοστό νέων διαγνώσεων άσθματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Βασιζόμενοι σε μια μελέτη από την Ιαπωνία, ερευνητές στο Rutgers Biomedical and Health Sciences προσπάθησαν να μελετήσουν τα ποσοστά διάγνωσης στις Η.Π.Α.

Ενώ πρέπει να μάθουμε περισσότερα για το γιατί οι νέες διαγνώσεις άσθματος μειώθηκαν τόσο σημαντικά, η κάλυψη και η διατήρηση των παιδιών χωριστά κατά τη διάρκεια της πανδημίας μπορεί να είναι ο λόγος. «Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να συνέβη εν μέρει επειδή, νωρίτερα στην πανδημία, τα παιδιά χωρίστηκαν, φορούσαν μάσκες και έπαθαν λιγότερα τακτικά κρυολογήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν άσθμα», δήλωσε ο Horton, επίκουρος καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Rutgers Robert Wood Johnson. «Κανείς δεν θέλει να κρατήσει τα παιδιά έξω από το σχολείο ή να χωριστούν, αλλά το να φορούν τα παιδιά μάσκες ενώ έχουν κρυολόγημα ή γρίπη μπορεί να είναι ένας τρόπος να κρατήσει τα άλλα παιδιά που κινδυνεύουν να αναπτύξουν άσθμα λίγο πιο ασφαλή».

Πηγή: tromaktiko.gr