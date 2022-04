Αλτσχάιμερ πρόληψη: Η καλή χοληστερόλη στον εγκέφαλο μπορεί να σας προστατέψει

«Αυτή η μελέτη αντιπροσωπεύει την πρώτη φορά που μετρήθηκαν μικρά σωματίδια HDL στον εγκέφαλο», δήλωσε ο συγγραφέας της Δρ Χουσεΐν Γιασίν, αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής και νευρολογίας στο Keck School of Medicine του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες. Για τη μελέτη, ο Yassine και οι συνεργάτες του ανέλυσαν τις συγκεντρώσεις λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL) – που συχνά αναφέρονται ως “καλή χοληστερόλη” – στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό 180 υγιών εθελοντών με μέση ηλικία σχεδόν τα 77 έτη. Η μελέτη συνέδεσε τον υψηλότερο αριθμό μικρών σωματιδίων HDL στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό με δύο βασικούς δείκτες που θα μπορούσαν να προστατεύσουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Ένας δείκτης είναι η καλύτερη απόδοση σε τεστ μνήμης και δεξιοτήτων σκέψης (ή «γνωστικών»). Από τους 141 συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν μια σειρά από γνωστικές δοκιμασίες, εκείνοι με υψηλότερα επίπεδα μικρών σωματιδίων HDL στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό τους είχαν καλύτερες βαθμολογίες. Και αυτό ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την εκπαίδευση ή αν έφεραν το γονίδιο APOE4, το οποίο ενισχύει τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ. Η σύνδεση ήταν ακόμη πιο ισχυρή μεταξύ εκείνων που δεν είχαν γνωστική εξασθένηση, έδειξαν τα ευρήματα.

Ο άλλος δείκτης είναι ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα μικρών σωματιδίων HDL είχαν επίσης υψηλότερα επίπεδα ενός πεπτιδίου που ονομάζεται αμυλοειδές βήτα 42 στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό τους. Παρόλο που το πεπτίδιο συμβάλλει στη νόσο του Αλτσχάιμερ όταν αναδιπλώνεται και συσσωρεύεται σε νευρώνες, ένα υψηλότερο επίπεδο του που κυκλοφορεί γύρω από τον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη έχει συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο για τη νόσο, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στις 13 Απριλίου στο Alzheimer’s & Dementia, The Journal of the Alzheimer’s Association. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι τα μικρά σωματίδια HDL μπορεί να δείχνουν τον δρόμο για θεραπείες για πρώιμο Αλτσχάιμερ, πολύ πριν εμφανιστεί διανοητική έκπτωση.

«Μπορεί να εμπλέκονται με την κάθαρση και την απέκκριση των πεπτιδίων που σχηματίζουν τις αμυλοειδείς πλάκες που βλέπουμε στη νόσο του Αλτσχάιμερ, επομένως εικάζουμε ότι μπορεί να υπάρχει ρόλος αυτών των μικρών σωματιδίων HDL στην πρόληψη», δήλωσε ο Yassine σε σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου. Πριν από την έναρξη της διανοητικής αναπηρίας, αυτά τα έλαια – ή μικρά σωματίδια HDL – λιπαίνουν το σύστημα και το διατηρούν υγιές, εξήγησε. «Έχετε χρόνο για να παρέμβετε με άσκηση, φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο για να διατηρήσετε τα εγκεφαλικά κύτταρα υγιή», συμπλήρωσε ο Yassine. «Πρέπει ακόμη να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς που προάγουν την παραγωγή αυτών των σωματιδίων, προκειμένου να φτιάξουμε φάρμακα που αυξάνουν τη μικρή HDL στον εγκέφαλο».