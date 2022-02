Άνοια: Πώς θα θα την αποφύγουμε. Ίσως δεν είναι και τόσο δύσκολο τελικά

Μια ενδιαφέρουσα παράμετρο διατήρησης της νοητικής υγείας με την πάροδο του χρόνου βρήκαν οι ερευνητές και σχετίζεται με τις διακυμάνσεις του σωματικού βάρους. Δείτε πώς οι δυο παράγοντες σχετίζονται.

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες που διατηρούν σταθερό το βάρος του σώματός τους καθώς περνούν τα χρόνια είναι λιγότερο πιθανό να παρουσιάσουν ραγδαία γνωστική έκπτωση ανεξαρτήτως του αρχικού τους βάρους σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Alzheimer’s & Dementia: the Journal of the Alzheimer’s Association.

Σύμφωνα μάλιστα με την συγγραφέα της μελέτης Michal Schnaider Beeri, καθηγήτρια ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή Icahn του Mount Sinai στη Νέα Υόρκη, η παρακολούθηση των διακυμάνσεων του βάρους θα μπορούσε να βοηθήσει στην παρακολούθηση της γνωστικής υγείας των ηλικιωμένων.

Αν και ο αρχικός σκοπός της έρευνας δεν ήταν αυτός, τελικά διαπιστώθηκε ότι το σωματικό βάρος και η γνωστική λειτουργία σχετίζονται. Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι ένα άτομο που διατηρεί σταθερό το σωματικό βάρος, τη μυική μάζα και το λιπώδη ιστό στο πέρασμα του χρόνου απολαμβάνει καλύτερη συνολική υγεία σε μεγαλύτερη ηλικία.

Ενδεχομένως επόμενες μελέτες να παρακολουθήσουν τη σχέση ανάμεσα στις διακυμάνσεις του βάρους και τη γνωστική εξασθένιση.

Τα υπάρχοντα στοιχεία έχουν συνδέσει το βάρος στη μέση ηλικία με την ψυχική υγεία μετέπειτα στη ζωή. Ορισμένες μελέτες έχουν βρει μεγαλύτερη νοητική έκπτωση όταν το βάρος (συγκεκριμένα ο δείκτης μάζας σώματος) είναι υψηλός, ενώ άλλες δεν έχουν βρει καμία σχέση ή ακόμη και χαμηλότερο κίνδυνο μεταξύ των παχύσαρκων ηλικιωμένων. Η απώλεια βάρους πάντως έχει συσχετιστεί με υψηλότερο κίνδυνο άνοιας.

Τα στοιχεία όμως σε ό,τι αφορά την παράλληλη παρακολούθηση του δείκτη μάζας σώματος και της νοητικής έκπτωσης είναι περιορισμένα.

Στην τρέχουσα μελέτη αξιολογήθηκαν στοιχεία από 16.000 ηλικιωμένους ενήλικες από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Νόσου Αλτσχάιμερ των ΗΠΑ.

Επρόκειτο για άτομα άνω των 60 ετών χωρίς να έχουν διαγνωστεί με άνοια στην έναρξη της μελέτης.

Έκαναν τεστ που αξιολογούσαν τη μνήμη, τη γλώσσα, τις δεξιότητες σκέψης και άλλες νοητικές λειτουργίες. Ο ΔΜΣ τους μετρήθηκε ετησίως.

Μετά από περίπου πέντε χρόνια παρακολούθησης, όλοι εμφάνισαν κάποιο βαθμό νοητικής έκπτωσης, αλλά ο ρυθμός έκπτωσης ήταν πάνω από 60% ταχύτερος στην ομάδα με κυμαινόμενο Δείκτη Μάζας Σώματος σε σύγκριση με εκείνες των οποίων ο ΔΜΣ παρέμεινε σταθερός.

Αυτά τα ευρήματα διατηρήθηκαν ακόμη και αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την νοητική έκπτωση, όπως το κάπνισμα, ο διαβήτης, η κατάθλιψη και τα γονίδια που αυξάνουν τον κίνδυνο νόσου Αλτσχάιμερ.

Οι διακυμάνσεις του βάρους και η σχέση τους με τον κίνδυνο άνοιας αποτελούν ένα ακόμη κομμάτι του πάζλ της νοητικής υγείας που οι επιστήμονες καλούνται να διερευνήσουν.

themaygeias