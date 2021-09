Ο CEO της Moderna προβλέπει το τέλος της πανδημίας σε ένα χρόνο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna Inc Στεφάν Μπανσέλ πιστεύει ότι η πανδημία του νέου κορονοϊού θα μπορεί να τελειώσει σε έναν χρόνο, καθώς η αυξημένη παραγωγή εμβολίων διασφαλίζει τις παγκόσμιες προμήθειες, σύμφωνα με δηλώσεις του στην ελβετική εφημερίδα Neue Zuercher Zeitung.

«Αν δείτε την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας σε επίπεδο βιομηχανίας τους τελευταίους έξι μήνες, αρκετές δόσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμες ως τα μέσα του επόμενου έτους ώστε όλοι σε αυτήν την Γη να μπορούν να εμβολιαστούν. Οι ενισχυτικές δόσεις θα μπορούν επίσης να γίνουν στην έκταση που απαιτείται», δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα.

Ο εμβολιασμός σύντομα θα είναι δυνατός ακόμη και για τα νήπια, σημείωσε.

«Αυτοί που δεν εμβολιάζονται, θα ανοσοποιηθούν μόνοι τους φυσικά, διότι η παραλλαγή Δέλτα είναι πολύ μεταδοτική. Με αυτόν τον τρόπο θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση παρόμοια με αυτήν της γρίπης. Θα μπορεί κάποιος είτε να εμβολιαστεί και να έχει έναν καλό χειμώνα. Είτε να μην το κάνει και να κινδυνεύσει να αρρωστήσει και πιθανώς ακόμη και να καταλήξει στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Στην ερώτηση αν αυτό σημαίνει μια επιστροφή στην ομαλότητα το δεύτερο εξάμηνο του ερχόμενου έτους, ο Μπανσέλ απάντησε: «Από σήμερα σε έναν χρόνο υποθέτω».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna σημείωσε ότι αναμένει πως οι κυβερνήσεις θα εγκρίνουν τις ενισχυτικές δόσεις για ανθρώπους που έχουν ήδη εμβολιαστεί διότι ασθενείς που κινδυνεύουν και εμβολιάστηκαν το περσινό φθινόπωρο χρειάζονται «αναμφίβολα» αναμνηστική δόση.

Η ενισχυτική έχει τη μισή δόση της αρχικής, κάτι το οποίο σημαίνει ότι περισσότερες από αυτές θα είναι διαθέσιμες.

«Ο όγκος των εμβολίων είναι ο μεγαλύτερος περιοριστικός παράγοντας. Με μισή δόση, θα έχουμε 3 δισεκατομμύρια δόσεις διαθέσιμες παγκοσμίως για το ερχόμενο έτος αντί για μόλις 2 δισεκατομμύρια», σημείωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η σύνθεση των αναμνηστικών δόσεων παραμένει η ίδια με αυτήν της αρχικής για φέτος επειδή η Moderna δεν είχε αρκετό χρόνο για να την αλλάξει.

«Αυτήν την περίοδο εξετάζουμε βελτιστοποιημένες παραλλαγές της Δέλτα σε κλινικές δοκιμές. Αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για την ενισχυτική δόση για το 2022. Επίσης δοκιμάζουμε την Δέλτα συν την Βήτα, την επόμενη μετάλλαξη που πιστεύουν οι επιστήμονες ότι είναι πιθανή», διευκρίνισε.

Η Moderna μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής για τις επόμενες παραλλαγές όπως έγινε για το αρχικό εμβόλιο κατά της COVID-19, ενώ η τιμή του εμβολίου θα παραμείνει η ίδια, κατέληξε.