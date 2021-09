Η άσκηση που καίει το λίπος και δυναμώνει την καρδιά

Αποτελεί μια μάλλον υποτιμημένη μορφή άσκησης, ωστόσο μπορεί να είναι η πιο αποτελεσματική καρδιοαναπνευστική προπόνηση που μπορείτε να κάνετε.

Μάλιστα σε μελέτη του 2013 που δημοσιεύθηκε στο Research Quarterly: American Association for Health, Physical Education and Recreation διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές που έκαναν καθημερινά δέκα λεπτά αυτή την άσκηση επί έξι εβδομάδες βελτίωσαν την καρδιαγγειακή τους κατάσταση εξίσου με τους φοιτητές που έκαναν 30 λεπτά τζόκινγκ καθημερινά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ποια είναι αυτή η άσκηση; Σίγουρα έχετε κάνει

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά