Πέντε εντυπωσιακά οφέλη που παρέχουν τα κεράσια στην υγεία

Τα κεράσια είναι από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού και δικαίως, αφού είναι πεντανόστιμα και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Στην πραγματικότητα περιέχουν δεκάδες βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και φυτοχημικές ουσίες που επηρεάζουν με πολλούς τρόπους την υγεία.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων τροφίμων του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας (FoodData Central), ένα φλιτζάνι (περίπου 150 γραμμάρια) ωμά, γλυκά κεράσια παρέχουν:

97 θερμίδες

2 γραμμάρια πρωτεϊνών

25 γραμμάρια υδατανθράκων

3 γραμμάρια φυτικών ινών

18% της ημερήσιας συνιστώμενης δόσης βιταμίνης C

10% της ημερήσιας συνιστώμενης δόσης καλίου

Από 5% της ημερήσιας συνιστώμενης δόσης χαλκού και μαγγανίου

Από τα συστατικά αυτά ξεχωρίζουν οι φυτικές ίνες, η βιταμίνη C και το κάλιο. Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για υγιές ανοσοποιητικό και για την υγεία του δέρματος. Το κάλιο είναι σημαντικό για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, τη λειτουργία των νεύρων, τις συσπάσεις των μυών και πολλές άλλες σωματικές λειτουργίες. Οι δε φυτικές ίνες βοηθούν το πεπτικό σύστημα να διατηρείται υγιές.

Άλλα συστατικά που περιέχουν τα κεράσια είναι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μαγνήσιο και βιταμίνη Κ. Να λοιπόν μερικά από τα οφέλη που παρέχουν όλ’ αυτά στην υγεία:

Ασκούν ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση

Η περιεκτικότητα και το είδος των θρεπτικών συστατικών παρουσιάζει διαφοροποίηση αναλόγως με την ποικιλία τους.

Ωστόσο όλες οι ποικιλίες περιέχουν συστατικά με ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Έτσι, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες που αυξάνει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων και πρόωρου γήρατος.

Τα κεράσια είναι ιδιαιτέρως πλούσια σε πολυφαινόλες, οι οποίες έχει βρεθεί ότι καταπολεμούν τις κυτταρικές βλάβες και προστατεύουν, μεταξύ άλλων, από:

Καρδιοπάθεια

Σακχαρώδη διαβήτη

Έκπτωση των νοητικών λειτουργιών

Ορισμένες μορφές καρκίνου

Τα κεράσια περιέχουν και καροτενοειδή (π.χ. βήτα-καροτίνη ή καροτένιο), τα οποία επίσης διαθέτουν αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Διευκολύνουν την ανάρρωση μετά την άσκηση

Μελέτες έχουν δείξει ότι πολλά συστατικά τους μπορεί να καταπραΰνουν τον μυϊκό πόνο, τις βλάβες και τη φλεγμονή που προκαλεί η έντονη γυμναστική.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι οι συμπυκνωμένες μορφές τους (π.χ. ειδικές σκόνες, χυμοί) μπορεί να βελτιώσουν τις αθλητικές επιδόσεις. Ωστόσο παραμένει άγνωστο τι ποσότητες από φρέσκα φρούτα μπορεί να παράσχουν τα ίδια οφέλη.

Μπορεί να βελτιώσουν την υγεία της καρδιάς

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, ούτως ή άλλως ωφελεί την καρδιά. Πόσο μάλλον που τα κεράσια είναι πλούσια σε πολυφαινόλες και κάλιο, που από μόνα τους έχουν πανίσχυρες καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες.

Το κάλιο, λ.χ., είναι απαραίτητο για τη διατήρηση φυσιολογικού καρδιακού παλμού. Διεγείρει επίσης την αποβολή του περιττού νατρίου (άλατος) από τον οργανισμό, συμβάλλοντας στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Γι’ αυτό τον λόγο τα πλούσια σε κάλιο διαιτολόγια έχουν συσχετισθεί με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων, όπως το έμφραγμα και το εγκεφαλικό.

Στις πολυφαινόλες που περιέχουν τα κεράσια συμπεριλαμβάνονται ανθοκυανίνες, φλαβονόλες και κατεχίνες. Όλα μπορεί να βοηθήσουν την καρδιά να μείνει υγιής, καθώς προστατεύουν τον οργανισμό από τις κυτταρικές βλάβες.

Μπορεί να καταπραΰνουν τα συμπτώματα της αρθρίτιδας, ειδικά της ουρικής

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα ισχυρά αντιφλεγμονώδη συστατικά τους μπορεί να βοηθήσουν τους πάσχοντες από αρθρίτιδα.

Το όφελος αυτό έχει παρατηρηθεί ακόμα και στους ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα (ποδάγρα) που προκαλείται από το αυξημένο ουρικό οξύ. Η συσσώρευσή του στον οργανισμό οδηγεί σε έντονη διόγκωση, φλεγμονή και κρίσεις πόνου στις αρθρώσεις. Στο σχεδόν 50% των περιπτώσεων προσβάλλεται το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι τα κεράσια μειώνουν το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή, καταστέλλοντας φλεγμονώδεις πρωτεΐνες. Μπορεί επίσης να μειώσουν τα επίπεδα ουρικού οξέος στον οργανισμό. Έτσι μπορεί να μειώσουν τον πόνο της αρθρίτιδας και, ειδικά στην περίπτωση της ουρικής αρθρίτιδας, τις κρίσεις πόνου.

Βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου

Το όφελος αυτό αποδίδεται στις αντιφλεγμονώδεις φυτοχημικές ουσίες που περιέχουν τα κεράσια, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται μελατονίνη. Η μελατονίνη είναι μία ουσία που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου-αγρυπνίας.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η συστηματική κατανάλωση χυμού από μία ποικιλία ξινών κερασιών (κν. βύσσινα) που λέγονται Tart Montmorency μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων μελατονίνης στον οργανισμό. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνει τη διάρκεια του ύπνου αλλά και την ποιότητά του.

