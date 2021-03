Κορονοϊός: Ο παράγοντας που αυξάνει κατά 44% την μεταδοτικότητα του ιού

Την αερομεταφερόμενη γύρη ως παράγοντα αύξησης των λοιμώξεων από τον SARS-CoV-2 ανέδειξε πρόσφατη μελέτη από το Πολυτεχνείο του Μονάχου και το Κέντρου Ερευνών Helmholtz.

Αφορμή για την πρόσφατη μελέτη με επικεφαλής τον Έλληνα επιστήμονα, Αθανάσιο Δάμιαλη, η οποία δημοσιεύεται στο Proceedings of the National Academy of Sciences, στάθηκε η χρονική σύμπτωση του ξεσπάσματος της πανδημίας COVID-19 την άνοιξη του 2020 με την περίοδο ανθοφορίας των δέντρων και την αυξημένη μεταφορά γύρης στο βόρειο ημισφαίριο.

Η διεθνής επιστημονική ομάδα 154 ερευνητών, συνέλεξε και ανέλυσε στοιχεία από 130 σταθμούς σε 31 χώρες από πέντε ηπείρους σχετικά με τις συγκεντρώσεις αερομεταφερόμενης γύρης, τις καιρικές συνθήκες και τη διασπορά του SARS-CoV-2, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διακυμάνσεις του ρυθμού μετάδοσης από μέρα σε μέρα και το σύνολο τον θετικών τεστ κορωνοϊού. Στα υπό εξέταση δεδομένα συμπεριλήφθηκαν η πυκνότητα του πληθυσμού και τα αποτελέσματα από τα lockdown σε κάθε περιοχή.

Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά για την επίπτωση της γύρης στη μεταδοτικότητα και την αναχαίτιση της σχετικής διασποράς από τα απαγορευτικά lockdown. Συγκεκριμένα:

η αερομεταφερόμενη γύρη επηρέασε κατά 44% της μεταδοτικότητα του ιού, με την υγρασία και τη θερμοκρασία του αέρα να συνεπιδρούν σε ορισμένες περιπτώσεις σε περιόδους χωρίς lockdown, το ποσοστό μόλυνσης έδειξαν αύξηση κατά 4% για κάθε 100 παραπάνω γυρεόκοκκους ανά κυβικό μέτρο (m³)

συγκεντρώσεις έως και 500 σωματιδίων γύρης/m³ σε ορισμένες γερμανικές πόλεις οδήγησε σε αύξηση πάνω από 20% στο ποσοστό μόλυνσης

σε πόλεις υπό καθεστώς lockdown με αντίστοιχη αναλογία γυρεόκοκκων, τα κρούσματα ήταν σχεδόν τα μισά.

Η εξήγηση πίσω από το φαινόμενο, κατά τους ειδικούς, εντοπίζεται στην ασθενή ανοσολογική απόκριση του οργανισμού όταν οι ιοί που προκαλούν αναπνευστικά νοσήματα, όπως του κοινού κρυολογήματος και ο SARS-CoV-2, εισέρχονται μαζί με γυρεόκοκκους. Το ανοσοποιητικό σύστημα λαμβάνει λάθος σήματα με αποτέλεσμα περιορισμένη απελευθέρωση αντι-ιικών ιντερφερονών και μειωμένη φλεγμονώδη αντίδραση. Έτσι, αν και ημέρες με υψηλή συγκέντρωση γύρης αυξάνουν λοιμώξεις του αναπνευστικού (όπως η COVID-19), η αλλεργία στους διάφορους τύπους γυρεόκοκκων δεν φάνηκε να επηρεάζει το αποτέλεσμα.

Τα ευρήματα παρουσιάζουν έναν νέο παράγοντα κινδύνου που θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, τόνισαν ο Δρ Δάμιαλης με την συνερευνήτριά του Stefanie Gilles. Όπως επεσήμανε η Claudia Traidl-Hoffmann, μέλος της ερευνητικής ομάδας και Καθηγήτρια Περιβαλλοντολογικής Ιατρικής, άτομα υψηλού κινδύνου θα πρέπει να ενημερώνονται για τις προβλέψεις της συγκέντρωσης γύρης τους επόμενους ανοιξιάτικους μήνες και να κάνουν χρήση μασκών φίλτρου σκόνης.

Πηγή: ygeiamou.gr