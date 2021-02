Μακροζωία: Ποιο στοιχείο της προσωπικότητας μαρτυρά αν θα ζήσουμε περισσότερο

Με μια ρηξικέλευθη μελέτη, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Limerick της Ιρλανδίας φέρνουν στο φως τους βιολογικούς παράγοντες που κρύβονται πίσω από τη σχέση της προσωπικότητας με το προσδόκιμο ζωής.

Ειδικότερα, τα ευρήματα που δημοσιεύονται στο Brain, Behavior, and Immunity καταλήγουν ότι οι πιο ευσυνείδητοι ζουν περισσότερο χάρη στο ανοσοποιητικό τους σύστημα και τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει η ιντερλευκίνη 6 (IL-6).

«Πλήθος μελετών ανά τον κόσμο έχουν συνδέσει την προσωπικότητα με μακροπρόθεσμο κίνδυνο θανάτου. Το ερώτημα ήταν πώς συνδέονται αυτά τα δύο» ανέφερε ο επικεφαλής ερευνητής Δρ Páraic Ó Súilleabháin από το Τμήμα Ψυχολογίας και το Κέντρο Έρευνας για την Υγεία του Πανεπιστημίου Limerick.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τέθηκαν δύο πρωτεΐνες οξείας φάσης που συνθέτει ο οργανισμός σε περιπτώσεις φλεγμονής, η ιντερλευκίνη 6 (IL-6), μια πλειοτροπική κυτταροκίνη, και η αντιδρώσα πρωτεΐνη C (C-Reactive Protein ή CRP). Πρόκειται για δύο πρωτεΐνες που αποδεδειγμένα σχετίζονται άμεσα με τις νοσηρότητες λόγω γήρατος. Για τη μελέτη αντλήθηκαν στοιχεία από τη βάση δεδομένων της διαχρονικής αμερικανικής μελέτης MIDUS (Midlife in the United States), αναφορικά με 957 ενήλικες και την παρακολούθησή τους για πάνω από 14 χρόνια.

Τα στοιχεία υπέδειξαν πως το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής σε όσους είχαν πετύχει υψηλότερα σκορ ευσυνειδησίας στα τεστ προσωπικότητας, μάλλον οφείλονταν στα χαμηλότερα επίπεδα ιντερλευκίνης 6.

«Πιθανότατα να υπάρχουν και άλλοι άγνωστοι ακόμα βιολογικοί μηχανισμοί που θα δώσουν μια πιο καθαρή εικόνα της σχέσης προσωπικότητας – υγείας», σχολίασε ο Δρ Súilleabháin και πρόσθεσε πως τα ευρήματα θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμα στην εύρεση μελλοντικών παρεμβάσεων προς επίτευξη μακροζωίας και πιο ποιοτικής υγείας.

Ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ευσυνειδησίας;

Σύμφωνα με τον Δρ Súilleabháin, ευσυνειδησία ορίζεται η τάση των ανθρώπων να είναι υπεύθυνοι, οργανωτικοί και με αυτοέλεγχο. Μελέτες έχουν δείξει πως τα άτομα με περιορισμένο αυτό το χαρακτηριστικό διατρέχουν έως και 40% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου.

«Η προσωπικότητά μας αποτελεί στοιχείο νευραλγικής σημασίας καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής μας, από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής μας μέχρι τη συσσωρευμένη εμπειρία που καθορίζει το πώς θα σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και συμπεριφερόμαστε μέχρι το τέλος της ύπαρξής μας. Ολοένα και περισσότερο αποκρυσταλλώνεται ο σημαντικός ρόλος της προσωπικότητάς μας για τη μακροχρόνια υγεία μας και τη μακροζωία κατά συνέπεια», δήλωσε ο ίδιος.

Στη μελέτη συμμετείχαν επίσης ερευνητές από τα Τμήματα Ψυχολογίας των Πανεπιστημίων Limerick, West Virginia και Humbolt (Βερολίνο), καθώς και το Κολλέγιο Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα.

