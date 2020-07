Το απροσδόκητο σημάδι που μαρτυρά ότι νοσείτε από κορονοϊό

Η φωνή μας μπορεί να μαρτυρήσει τυχόν προβλήματα της υγείας μας, όπως στην περίπτωση του κοινού κρυολογήματος και την αλλοίωση που προκαλεί στη φωνή μας -βραχνάδα, έρρινη εκφορά του λόγου.



Θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο στην περίπτωση της COVID-19, της νόσου που προκαλεί ο νέος κορoνοϊός;



Ερευνητές από το Εργαστήριο Lincoln του ΜΙΤ ισχυρίζονται πως κατάφεραν να εντοπίσουν αντίστοιχες αλλοιώσεις στους ασυμπτωματικούς ασθενείς με κορoνοϊό, ενδείξεις και βιοδείκτες στην ουσία που οφείλονται στις διαταραχές που προκαλεί ο ιός στην κίνηση των μυών κατά μήκος του αναπνευστικού, λαρυγγικού και αρθρικού συστήματος. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.



