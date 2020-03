Κορονοϊός: Το online shopping θα μπορούσε να μετριάσει το άγχος σύμφωνα με τους ειδικούς

Τα ράφια των καθαριστικών στα σούπερ μάρκετ αδειάζουν. Το ίδιο συμβαίνει και στα φαρμακεία με τα αντισηπτικά. Θα μπορούσαν όμως οι πανικόβλητοι καταναλωτές να μειώσουν τις ανησυχίες τους από τον κορωνοϊό, αγοράζοντας ρούχα με τον ίδιο τρόπο που αγοράζουν απολυμαντικά μαντηλάκια;



Δεδομένων των συνθηκών, το να κάνουμε shopping therapy στα μαγαζιά είναι μάλλον απίθανο για το κοντινό τουλάχιστον μέλλον. Ωστόσο, δεν θα ήταν ανήκουστο για τους διαδικτυακούς retailers να επωφεληθούν από ένα κύμα πανικο-προκαλούμενης shopping θεραπείας, ειδικά τώρα που οι ανησυχίες μας σχετικά με τo αν οι συσκευασίες μπορούν να μεταφέρουν τον ιό COVID-19 έχουν καταλαγιάσει (τηρούμε φυσικά πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις).





Σύμφωνα με μια μελέτη στην Εφημερίδα της Ψυχολογίας των Καταναλωτών, το shopping αποδεικνύεται ότι κάνει τους ανθρώπους πιο ευτυχισμένους, καθώς καταπολεμά τη θλίψη και το άγχος, ειδικά σε περιόδους αβεβαιότητας. Η μελέτη συνεχίζει να υποδεικνύει ότι όταν είμαστε λυπημένοι, φοβισμένοι ή αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στις συνθήκες γύρω μας, τα ψώνια είναι μια λογική μέθοδος αντιμετώπισης και αυτή που χρησιμοποιούν συχνά οι καταναλωτές.



“Όταν η ζωή είναι χαοτική, μπορεί να σκεφτούμε, τι μπορώ να κάνω εγώ για αυτό; ” λέει η Amy Morin, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου 13 Things Mentally Strong People Do not Do. Αν η απάντησή που προτιμάς είναι το να ψωνίσεις ρούχα, “αυτό μπορεί να σας δώσει μια ψευδή αίσθηση ελέγχου αυτή τη στιγμή”, κάτι που δεν είναι αναγκαστικά κακό. Σύμφωνα με την ψυχολόγο μόδας και συγγραφέα του Dress Your Best Life: How To Use Fashion Psych To Take Your Look — And Your Life — To The Next Level , Dawnn Karen, είναι ψυχολογικά αποδεδειγμένο ότι οι άνθρωποι θέλουν να ελέγχουν τα πράγματα. Εξαιτίας αυτού, η Karen λέει ότι σύμφωνα με την επαγγελματική της άποψη, θα υπάρξει αύξηση των online αγορών ως μορφή ανακούφισης από το στρες, όσο διαρκέσει η πανδημία.



Ακόμη και αν οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις αγορές ως μηχανισμό αντιμετώπισης της ανησυχίας που έχει φέρει η επιδημία του κορωνοϊού, εξακολουθεί να υπάρχει το ζήτημα της προσφοράς. Ενώ η ζήτηση μπορεί να αυξηθεί, η προσφορά εξακολουθεί να αγωνίζεται να διατηρηθεί δεδομένου του αριθμού των εργοστασίων που παραμένουν κλειστά στην Κίνα και σε όλο τον κόσμο όπως και την εξάρτηση της μόδας από τους κατασκευαστές στην Ασία.



Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε; Προσπαθούμε όσο μπορούμε να ψωνίζουμε από μικρούς ανεξάρτητους σχεδιαστές – θα τους βοηθήσουμε να παραμείνουν στη ζωή ενώ εμείς θα κερδίσουμε τα ψυχολογικά οφέλη του shopping συν κάτι καινούριο για την γκαρνταρόμπα μας.

