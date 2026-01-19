Τα μεγαλύτερα ελληνικά κανάλια στο YouTube: Ποιοι κυριαρχούν στο ελληνικό περιεχόμενο;

Ανακάλυψε τα 10 κορυφαία ελληνικά κανάλια στο YouTube, από το GL Show έως τον Άκη Πετρετζίκη. Κατατάξεις, έσοδα και αναλύσεις για τους μεγαλύτερους δημιουργούς περιεχομένου στην Ελλάδα.

Το Ελληνικό Youtube έχει λάβει τεράστια αναγνώριση τα τελευταία χρόνια και πλέον οι δημιουργοί του Ελληνικού Youtube λαμβάνουν τεράστια απήχηση, πολλές φορές και εκτός Ελλάδας. Οι κατηγορίες περιεχομένου στο Youtube της Ελλάδας είναι πάρα πολλές και συνεχώς αυξάνονται, με νέες προσθήκες όπως είναι το live streaming για καζίνο. Στο σημερινό άρθρο, θα δούμε τα ελληνικά Youtube κανάλια που κυριαρχούν και θα δούμε τι είδους περιεχόμενο δημιουργούν.

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε σημαντικά πράγματα για αυτή την βιομηχανία, σας προτείνουμε να συνεχίσετε την ανάγνωση.

Τα τοπ 10 Ελληνικά Youtube κανάλια με τους περισσότερους συνδρομητές

1. GL Show (3M συνδρομητές)

Το GL Show, με επικεφαλής τον Αναστάση Γκουλμετοβ είναι το μεγαλύτερο Ελληνικό κανάλι στο Youtube. Ασχολούνται με high-energy βίντεο όπως παρκούρ και challenges. Το κανάλι είναι γνωστό και σε Ελλάδα και σε Κύπρο.

2. GL Family (2.1M συνδρομητές)

To συγκεκριμένο κανάλι έρχεται και από αυτό από την ομάδα του GL show μόνο που αυτή την φορά απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες με οικογενειακό περιεχόμενο.

3. TEO CRI (2.1M συνδρομητές)

Το κανάλι του TEO CRI έχει και αυτό πάνω από 2 εκατομμύριους συνδρομητές αλλά σε αντίθεση με τα παραπάνω κανάλια, αυτό το κανάλι ασχολείται με περιεχόμενο ποδοσφαίρου, κάτι που είναι σχετικό για την πλειοψηφία των Ελλήνων.

4. Km Music (2M+ συνδρομητές)

Εδώ μιλάμε για ένα μουσικό κανάλι από την Θεσσαλονίκη το οποίο κάνει τόσο covers όσο και πρωτότυπο περιεχόμενο. Παρουσιάζουν πολύ τα Μεσογειακά στυλ μουσικής.

5. Make it Extreme (1.9Μ συνδρομητές)

Το Make it Extreme είναι ένα κανάλι που λαμβάνει απήχηση από όλο τον κόσμο, ωστόσο δημιουργήθηκε από Έλληνες creators. Κάνουν DIY projects και διάφορες μηχανικές κατασκευές.

6. Akis Petretzikis (1.2M συνδρομητές)

Όλη η Ελλάδα γνωρίζει τον Άκη καθώς είναι ίσως και ο πιο γνωστός μάγειρας της χώρας. Έχει τεράστια απήχηση και με το κανάλι του στο Youtube αλλά και με την ιστοσελίδα του, την εκπομπή του και πολλά άλλα.

7. Manos (1.1M συνδρομητές)

Ο Manos είναι ένας πολύ γνωστός Youtuber από την Θεσσαλονίκη που κάνει ψυχαγωγικά βιντεάκια για πάρα πολλά χρόνια. Έχει φτάσει στο σημείο να είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους Youtuber της χώρας.

8. Unboxholics (1.1M συνδρομητές)

Άλλο ένα κανάλι που γνωρίζει όλη η Ελλάδα είναι οι Unboxholics. Ξεκίνησαν με βιντεάκια unboxing αλλά πλέον έχουν διευρύνει τις κατηγορίες περιεχομένου και ασχολούνται με gaming αλλά και vlogs.

9. 2J (900k+ συνδρομητές)

Ο 2J είναι από την Κύπρο αλλά είχε και έχει τεράστια απήχηση και στην Ελλάδα. Είναι ίσως και ο πιο παλιός από τους γνωστούς Youtubers και κάνει gaming και κωμικό περιεχόμενο.

10. Zouzounia TV (850k+ συνδρομητές)

Τα Zouzounia είναι ένα κανάλι που απευθύνεται αποκλειστικά σε μικρές ηλικίες με διασκεδαστικά βιντεάκια, τραγούδια και πολλά άλλα.

Τι κάνει αυτά τα κανάλια επιτυχημένα;

Η επιτυχία στο Youtube πολλές φορές μπορεί να είναι τυχαία αλλά στα παραδείγματα που δώσαμε παραπάνω, δεν είναι. Για να επιτευχθεί τόσο μεγάλη επιτυχία, χρειάζεται αυθεντικότητα και βαθιά σύνδεση με το ελληνικό κοινό.

Φυσικά, το γεγονός πως η πλειοψηφία των παραπάνω creators μιλάει ελληνικά είναι και ο καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας τους καθώς στην Ελλάδα, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους creators είναι αρκετά μικρότερος από ότι στο εξωτερικό.

Ωστόσο, οι παράγοντες που μετρούν είναι και άλλοι όπως η παρουσία σε πολλές πλατφόρμες, η αλληλεπίδραση με τους συνδρομητές, η συνέπεια αλλά και οι συνεργασίες που κάνουν με άλλους δημιουργούς.

Ελληνικό περιεχόμενο gaming και streaming

Το gaming και το streaming στο Ελληνικό Youtube υπήρξαν πάντα 2 από τα σημαντικά κομμάτια του περιεχομένου που δημιουργείται και μοιράζεται. Στην Ελλάδα, όσον αφορά το gaming, κυριαρχεί περιεχόμενο ποδοσφαιρικού χαρακτήρα όπως το FIFA αλλά και άλλων γνωστών παιχνιδιών όπως είναι το Minecraft και άλλα battle royale παιχνίδια.

Την ίδια στιγμή, το streaming ολοκληρώνει το Ελληνικό περιεχόμενο με creators να είναι σε ζωντανή μετάδοση πάρα πολλές φορές έως και 12 ώρες. Σε επίπεδο εσόδων, οι κορυφαίοι Έλληνες gaming YouTubers μπορούν να αποκομίσουν από 3.000 έως 15.000 ευρώ μηνιαίως μέσω διαφημίσεων, χορηγιών και δωρεών.

Η εξέλιξη του streaming από τα ελληνικά καζίνο

Μπορεί η κατηγορία των καζίνο να είναι αμφιλεγόμενη πολλές φορές αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι το πάθος που έχουν οι Έλληνες για τα online τυχερά παιχνίδια, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτά. Και φυσικά, στο κομμάτι του περιεχόμενου υπάρχουν πολλά που μπορούμε να αναφέρουμε.

Όταν μιλάμε για creators στο συγκεκριμένο κομμάτι, το Slotshub βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με πάνω από 67,000 ακολούθους στο Twitch. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο Twitch κανάλι στην Ελλάδα και προσφέρει την δυνατότητα σε αυτούς που το θέλουν να παρακολουθήσουν φρούτα, να γελάσουν με τους streamers και να περάσουν τον χρόνο τους. Στις επόμενες θέσεις, έρχονται τα Snik Wins και Raccoon Hub.

Οι δημιουργοί αυτοί συνήθως βγάζουν τα χρήματά τους από συνεργασίες με online πλατφόρμες καζίνο. Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει γίνει τόσο γνωστή διότι δίνει την δυνατότητα στους θεατές να νιώσουν την εμπειρία και τον ενθουσιασμό των τυχερών παιχνιδιών χωρίς να τα δοκιμάζουν οι ίδιοι και να ρισκάρουν τα χρήματά τους. Ταυτόχρονα δίνει και συμβουλές για υπεύθυνο παιχνίδι σε όσους το αναζητούν.

Περιεχόμενο για φαγητό και lifestyle: Ελληνικές γεύσεις

Στο κομμάτι του φαγητού και του lifestyle, ο Άκης Πετρετζίκης κυριαρχεί με 1,2 εκατομμύριους συνδρομητές, ωστόσο δεν είναι μόνος. Παράλληλα, μια νέα γενιά δημιουργών αναδεικνύει την ελληνική κουζίνα μέσα από παραδοσιακές συνταγές προσαρμοσμένες στις σύγχρονες κουζίνες, τη μεσογειακή διατροφή και street food περιηγήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή στον τομέα του lifestyle, υπάρχουν πάρα πολλοί vloggers που αναδεικνύουν την ομορφιά της χώρας μας. Βρίσκουν τόσο μεγάλη επιτυχία διότι απευθύνονται στην υπερηφάνεια που έχουν οι Έλληνες για τον τόπο τους και την φυσική ομορφιά της χώρας μας.

Κωμικά και ψυχαγωγικά κανάλια

Στον τομέα του κωμικού και της ψυχαγωγίας, υπάρχουν οι περισσότερες επιλογές και σίγουρα ο περισσότερος ανταγωνισμός ανάμεσα στους creators. Σε αυτή την κατηγορία, κυριαρχεί η ομάδα του GL show με φάρσες, σκετσάκια και άλλα πολλά. Ακολουθούν κανάλια όπως το Luben και το Rec me.

Όλοι γνωρίζουμε την δουλειά που κάνει το Luben και πόσο συμβάλλει στην κωμική σκηνή της χώρας, σατιρίζοντας όλες τις σημαντικές ειδήσεις και προσφέροντας πολλές στιγμές γέλιου.

Αυτό που κάνει το Luben και άλλα κανάλια σαν το Luben είναι να σχολιάζουν γεγονότα που είναι εντελώς σχετικά για τον κάθε Έλληνα και τον ενδιαφέρουν. Έτσι κερδίζουν την προσοχή του κοινού τους.

Μουσικά κανάλια: Διατηρώντας τον Ελληνικό πολιτισμό ζωντανό

Η ελληνική μουσική έχει βρει στο YouTube ένα από τα πιο δυναμικά της σπίτια. Μεγάλα κανάλια όπως η Heaven Music, το Km Music, το Alpha TV Greece και το GMK Official φιλοξενούν από επίσημες κυκλοφορίες και τηλεοπτικές εμφανίσεις μέχρι covers, rap και hip-hop παραγωγές.

Το περιεχόμενο εκτείνεται από παραδοσιακούς λαϊκούς ήχους έως τη σύγχρονη trap και το ελληνικό rap.

Εκπαιδευτικό και παιδικό περιεχόμενο

Ένας από τους βασικούς πυλώνες όχι μόνο του Ελληνικού Youtube αλλά και του παγκόσμιου είναι το εκπαιδευτικό και παιδικό περιεχόμενο. Στην χώρα μας, το παιδικό περιεχόμενο κυριαρχείται από τα Zouzounia TV οι οποίοι προσφέρουν τραγούδια, ιστορίες και εκπαιδευτικά βίντεο για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Από την άλλη, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο έχει και αυτό την θέση του και πλέον δημιουργούνται όλο και περισσότερα βιντεάκια για την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας για τα παιδιά της διασποράς.

Πόσα βγάζουν πραγματικά οι Έλληνες Youtubers;

Τα έσοδα των Ελλήνων Youtuber ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του καναλιού. Κανάλια κορυφής όπως το GL Show, με περίπου 3 εκατομμύρια συνδρομητές, εκτιμάται ότι αποφέρουν συνολικά από 15.000 έως 40.000 ευρώ μηνιαίως, συνδυάζοντας διαφημιστικά έσοδα, χορηγίες και πωλήσεις merchandise. Μεσαία κανάλια (500.000–1 εκατ. συνδρομητές) κινούνται συνήθως στα 5.000–15.000 ευρώ τον μήνα, ενώ μικρότερα κανάλια μπορούν να αποφέρουν 1.000–5.000 ευρώ.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτά τα έσοδα είναι πολλοί όπως το χαμηλότερο CPM στην Ελλάδα, το engagement και η θεματολογία του κάθε καναλιού.

Το μέλλον του Ελληνικού Youtube

To μέλλον του Ελληνικού Youtube χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές και στρατηγική. Τα Youtube shorts λαμβάνουν τεράστια απήχηση και ανταγωνίζονται κατευθείαν το Tik Tok. Την ίδια στιγμή, έδαφος κερδίζουν και τα Ελληνικά podcasts αλλά και το live streaming. Ένα είναι σίγουρο, η επαγγελματοποίηση του χώρου είναι εμφανής. Και για αυτό το Ελληνικό Youtube θα συνεχίσει να βλέπει μεγάλη άνοδο για αρκετό καιρό.

