Αυτά είναι τα πιο δημοφιλή ονόματα για μωρά το 2025 – Οι νέες τάσεις που κερδίζουν τους γονείς

Το 2025 επιβεβαίωσε ότι οι γονείς αναζητούν πλέον κάτι περισσότερο από ένα απλώς «όμορφο» όνομα για το μωρό τους. Οι φετινές τάσεις δείχνουν ξεκάθαρα μια στροφή προς ονόματα με χαρακτήρα, πρωτοτυπία αλλά και διαχρονική αξία, με αρκετές εκπλήξεις στη λίστα των πιο δημοφιλών επιλογών.

Στην κορυφή της κατάταξης παρέμειναν για ακόμη μία χρονιά τα Olivia και Amelia για τα κορίτσια, καθώς και τα Noah και Liam για τα αγόρια, αποδεικνύοντας ότι τα κλασικά και αγαπημένα ονόματα συνεχίζουν να έχουν ισχυρή δυναμική. Παράλληλα, αρκετά παραδοσιακά ονόματα σημείωσαν άνοδο, επιστρέφοντας δυναμικά στις προτιμήσεις των γονέων.

Ωστόσο, το στοιχείο που ξεχώρισε περισσότερο το 2025 ήταν η εντυπωσιακή αύξηση ασυνήθιστων και πιο σπάνιων ονομάτων, ειδικά στα κορίτσια. Πολλοί γονείς φαίνεται πως θέλησαν να δώσουν στα παιδιά τους ένα όνομα που θα τα κάνει να ξεχωρίζουν από τα πρώτα κιόλας χρόνια, αποφεύγοντας τις πολύ συνηθισμένες επιλογές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Babycentre, αρκετά ονόματα έκαναν φέτος την πρώτη τους εμφάνιση στη λίστα των 100 πιο δημοφιλών. Η Eloise βρέθηκε για πρώτη φορά στην κατάταξη, καταλαμβάνοντας την 75η θέση, ενώ η Emersyn έκανε επίσης ντεμπούτο, φτάνοντας στην 89η θέση. Νέα είσοδος ήταν και η Sienna, η οποία κατέλαβε την 92η θέση.

Παράλληλα, ονόματα που είχαν «χαθεί» τα προηγούμενα χρόνια επέστρεψαν δυναμικά. Η Sarah επανήλθε μετά από απουσία ενός έτους και βρέθηκε στην 84η θέση, ενώ η Charlie επέστρεψε στη λίστα στην 93η θέση, μετά την τελευταία της παρουσία το 2021.

Οι φετινές επιλογές δείχνουν πως το 2025 ήταν μια χρονιά όπου η παράδοση συνυπήρξε με τη φαντασία, δημιουργώντας μια λίστα ονομάτων που συνδυάζει το γνώριμο με το ξεχωριστό – ακριβώς όπως επιθυμούν όλο και περισσότεροι νέοι γονείς.

Διαβάστε ακόμα: Αν κάνεις αυτά τα 5 πράγματα καθημερινά, μάλλον έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση