# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Το χοιρινό ρολό που κλέβει την παράσταση στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι - Δες πως να το φτιάξεις

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 47 άτομα
Το χοιρινό ρολό που κλέβει την παράσταση στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι - Δες πως να το φτιάξεις

Αν υπάρχει ένα φαγητό που «δείχνει» γιορτή πριν καν δοκιμαστεί, αυτό είναι το χοιρινό ρολό. Κομψό στο σερβίρισμα, πλούσιο στη γεύση και ιδιαίτερα πρακτικό, αφού κόβεται εύκολα σε φέτες και γεμίζει εντυπωσιακά την πιατέλα. Αν και οι έτοιμες επιλογές είναι πολλές, το σπιτικό ρολό έχει πάντα κάτι παραπάνω: άρωμα, χαρακτήρα και τη χαρά της δημιουργίας.

Το χοιρινό, αγαπημένο κρέας των ελληνικών τραπεζιών, δένει ιδανικά με τη γλυκύτητα των αποξηραμένων βερίκοκων και την πλούσια γεύση της γραβιέρας. Με αργό ψήσιμο και σωστή προετοιμασία, το αποτέλεσμα είναι τρυφερό, ζουμερό και γεμάτο αρώματα.

Υλικά (για 6–8 άτομα)
- 2 κιλά χοιρινό σπάλα ή μπούτι, χωρίς κόκαλο, ανοιγμένο σε φύλλο
- ½ ξερό κρεμμύδι, πολτοποιημένο
- 2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
- ½ φλιτζάνι αποξηραμένα βερίκοκα, ψιλοκομμένα
- 1 φλιτζάνι γραβιέρα, κομμένη σε μικρά κυβάκια
- 1 κ.γ. αποξηραμένο δενδρολίβανο
- 2 κ.σ. μουστάρδα Dijon
- ½ φλιτζάνι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
- Χυμός και ξύσμα από 1 πορτοκάλι
- 1 ποτήρι λευκό ξηρό κρασί
- Αλάτι
- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Τρόπος παρασκευής
1. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το δενδρολίβανο, τη μουστάρδα, το μισό ελαιόλαδο, το ξύσμα πορτοκαλιού και αρκετό αλάτι και πιπέρι, μέχρι να δημιουργηθεί μια αρωματική πάστα.

2. Ανοίγουμε το χοιρινό πάνω σε λαδόκολλα, με την εσωτερική πλευρά προς τα πάνω, και αλείφουμε καλά όλη την επιφάνειά του με το μείγμα. Στο κέντρο σκορπίζουμε τα βερίκοκα και τη γραβιέρα, φροντίζοντας να μοιραστούν ομοιόμορφα.

3. Τυλίγουμε προσεκτικά το κρέας σε σφιχτό ρολό και το δένουμε με σπάγκο σε αρκετά σημεία για να διατηρήσει το σχήμα του στο ψήσιμο. Το τοποθετούμε σε βαθύ ταψί και προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο, τον χυμό πορτοκαλιού, το κρασί και ένα ποτήρι νερό.

4. Σκεπάζουμε το ρολό με τη λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 2 ώρες, μέχρι να μαλακώσει καλά. Στη συνέχεια αφαιρούμε το σκέπασμα και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμα 30 λεπτά, μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα.

5. Μόλις βγει από τον φούρνο, το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 10 λεπτά πριν το κόψουμε σε φέτες, ώστε να διατηρήσει τους χυμούς του.

Μικρό μυστικό
Σερβίρεται ιδανικά με πατάτες φούρνου. Αν θέλετε ακόμα πιο μελωμένο αποτέλεσμα, μπορείτε να ψήσετε το ρολό και τις πατάτες μαζί σε γάστρα, ώστε να απορροφήσουν όλα τα αρώματα της σάλτσας.

Διαβάστε ακόμα: Η πιο νόστιμη και πανεύκολη βασιλόπιτα που μπορείς να φτιάξεις στο σπίτι

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Μια εβδομάδα χωρίς ίχνος ζωής του 45χρονου πυροσβέστη – 100 σενάρια έχω κάνει στο μυαλό μου, λέει η μητέρα του
Κοινωνία

Μια εβδομάδα χωρίς ίχνος ζωής του 45χρονου πυροσβέστη – 100 σενάρια έχω κάνει στο μυαλό μου, λέει η μητέρα του

Βαρδούσια: Ασφυκτικός θάνατος για τους 4 ορειβάτες – Το χρονικό και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες
Κοινωνία

Βαρδούσια: Ασφυκτικός θάνατος για τους 4 ορειβάτες – Το χρονικό και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες

Μητσοτάκης για μπλόκα και επιδοτήσεις: Διάλογος με όλους τους αγρότες – όχι αποκλεισμοί στους δρόμους
Πολιτική

Μητσοτάκης για μπλόκα και επιδοτήσεις: Διάλογος με όλους τους αγρότες – όχι αποκλεισμοί στους δρόμους

Γιατί πεινάς πριν τον ύπνο ενώ έχεις φάει κανονικά; Οι πραγματικοί λόγοι που δεν φαντάζεσαι
Υγεία

Γιατί πεινάς πριν τον ύπνο ενώ έχεις φάει κανονικά; Οι πραγματικοί λόγοι που δεν φαντάζεσαι

Κολωνάκι: Στον ανακριτή ο 60χρονος για τη φρικτή υπόθεση της 87χρονης μητέρας του
Κοινωνία

Κολωνάκι: Στον ανακριτή ο 60χρονος για τη φρικτή υπόθεση της 87χρονης μητέρας του