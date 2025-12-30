Το χοιρινό ρολό που κλέβει την παράσταση στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι - Δες πως να το φτιάξεις

Αν υπάρχει ένα φαγητό που «δείχνει» γιορτή πριν καν δοκιμαστεί, αυτό είναι το χοιρινό ρολό. Κομψό στο σερβίρισμα, πλούσιο στη γεύση και ιδιαίτερα πρακτικό, αφού κόβεται εύκολα σε φέτες και γεμίζει εντυπωσιακά την πιατέλα. Αν και οι έτοιμες επιλογές είναι πολλές, το σπιτικό ρολό έχει πάντα κάτι παραπάνω: άρωμα, χαρακτήρα και τη χαρά της δημιουργίας.

Το χοιρινό, αγαπημένο κρέας των ελληνικών τραπεζιών, δένει ιδανικά με τη γλυκύτητα των αποξηραμένων βερίκοκων και την πλούσια γεύση της γραβιέρας. Με αργό ψήσιμο και σωστή προετοιμασία, το αποτέλεσμα είναι τρυφερό, ζουμερό και γεμάτο αρώματα.

Υλικά (για 6–8 άτομα)

- 2 κιλά χοιρινό σπάλα ή μπούτι, χωρίς κόκαλο, ανοιγμένο σε φύλλο

- ½ ξερό κρεμμύδι, πολτοποιημένο

- 2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

- ½ φλιτζάνι αποξηραμένα βερίκοκα, ψιλοκομμένα

- 1 φλιτζάνι γραβιέρα, κομμένη σε μικρά κυβάκια

- 1 κ.γ. αποξηραμένο δενδρολίβανο

- 2 κ.σ. μουστάρδα Dijon

- ½ φλιτζάνι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

- Χυμός και ξύσμα από 1 πορτοκάλι

- 1 ποτήρι λευκό ξηρό κρασί

- Αλάτι

- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Τρόπος παρασκευής

1. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το δενδρολίβανο, τη μουστάρδα, το μισό ελαιόλαδο, το ξύσμα πορτοκαλιού και αρκετό αλάτι και πιπέρι, μέχρι να δημιουργηθεί μια αρωματική πάστα.

2. Ανοίγουμε το χοιρινό πάνω σε λαδόκολλα, με την εσωτερική πλευρά προς τα πάνω, και αλείφουμε καλά όλη την επιφάνειά του με το μείγμα. Στο κέντρο σκορπίζουμε τα βερίκοκα και τη γραβιέρα, φροντίζοντας να μοιραστούν ομοιόμορφα.

3. Τυλίγουμε προσεκτικά το κρέας σε σφιχτό ρολό και το δένουμε με σπάγκο σε αρκετά σημεία για να διατηρήσει το σχήμα του στο ψήσιμο. Το τοποθετούμε σε βαθύ ταψί και προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο, τον χυμό πορτοκαλιού, το κρασί και ένα ποτήρι νερό.

4. Σκεπάζουμε το ρολό με τη λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 2 ώρες, μέχρι να μαλακώσει καλά. Στη συνέχεια αφαιρούμε το σκέπασμα και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμα 30 λεπτά, μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα.

5. Μόλις βγει από τον φούρνο, το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 10 λεπτά πριν το κόψουμε σε φέτες, ώστε να διατηρήσει τους χυμούς του.

Μικρό μυστικό

Σερβίρεται ιδανικά με πατάτες φούρνου. Αν θέλετε ακόμα πιο μελωμένο αποτέλεσμα, μπορείτε να ψήσετε το ρολό και τις πατάτες μαζί σε γάστρα, ώστε να απορροφήσουν όλα τα αρώματα της σάλτσας.

