Christmas punch: Το γιορτινό ποτό που δεν πρέπει να λείπει από κανένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Αν υπάρχει ένα ποτό που μπορεί να γεμίσει το σπίτι άρωμα Χριστουγέννων πριν καν καθίσουν οι καλεσμένοι στο τραπέζι, αυτό είναι το Christmas punch. Ζεστό, αρωματικό και απόλυτα γιορτινό, συνδυάζει μπαχαρικά, εσπεριδοειδή και ρούμι σε ένα ποτήρι που «αγκαλιάζει» τις κρύες μέρες του χειμώνα.

Το Christmas punch είναι η ιδανική επιλογή για ένα χριστουγεννιάτικο απεριτίφ, για ένα χαλαρό απόγευμα με φίλους ή ακόμη και μετά το γιορτινό δείπνο. Είναι εύκολο, γρήγορο και εντυπωσιακό, χωρίς να απαιτεί επαγγελματικές γνώσεις μπαρ. Μέσα σε λίγα λεπτά, έχεις ένα ποτό που μυρίζει παράδοση και φτιάχνει αμέσως τη διάθεση.

Υλικά (για 4 ποτήρια των 200 ml)

Για το punch

- 200 γρ. ρούμι

- 200 γρ. χυμός πορτοκαλιού

- Φλούδες από 2 πορτοκάλια

- 2 φακελάκια μαύρο τσάι

- 400 γρ. νερό

- 60 γρ. ζάχαρη

- 1 αστεροειδής γλυκάνισος

- 2 ξυλάκια κανέλας

Για το γαρνίρισμα

- 2 φέτες πορτοκαλιού

- 50 γρ. κόκκινα φραγκοστάφυλα

Εκτέλεση

1. Ξεκινάμε βράζοντας το νερό σε ένα μικρό κατσαρολάκι. Μόλις πάρει βράση, αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τα φακελάκια του μαύρου τσαγιού. Τα αφήνουμε να εκχυλιστούν για περίπου 6–7 λεπτά.

2. Αφαιρούμε τα φακελάκια και προσθέτουμε τη ζάχαρη, ανακατεύοντας μέχρι να διαλυθεί εντελώς. Στη συνέχεια ρίχνουμε τις φλούδες πορτοκαλιού και το ρούμι. Στύβουμε τα πορτοκάλια για να πάρουμε 200 γρ. φρέσκο χυμό και τον προσθέτουμε στο μείγμα.

3. Αρωματίζουμε με τον αστεροειδή γλυκάνισο και τα ξυλάκια κανέλας, ξαναβάζουμε την κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά και αφήνουμε το punch να σιγοβράσει για 2–3 λεπτά, χωρίς να κοχλάσει.

4. Αποσύρουμε από τη φωτιά και σουρώνουμε το υγρό με λεπτό σουρωτήρι. Αν θέλουμε πιο καθαρό αποτέλεσμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τουλπάνι ή χαρτί φίλτρου.

5. Μοιράζουμε το Christmas punch σε 4 ποτήρια των 200 ml και γαρνίρουμε το καθένα με μισή φέτα πορτοκαλιού και λίγα κόκκινα φραγκοστάφυλα.

Το Christmas punch είναι έτοιμο να σερβιριστεί – ζεστό, αρωματικό και απόλυτα γιορτινό.

Μικρό tip

Αν θέλεις πιο έντονο άρωμα, μπορείς να αφήσεις τα μπαχαρικά μέσα στο punch για λίγα λεπτά παραπάνω πριν το σουρώσεις. Αντίθετα, για πιο ήπια γεύση, αφαίρεσέ τα αμέσως μόλις τελειώσει το σιγόβρασμα.

Ένα ποτήρι αρκεί για να καταλάβεις γιατί το Christmas punch είναι το ποτό που «δένει» κάθε γιορτινή στιγμή.

