Η πιο νόστιμη και πανεύκολη βασιλόπιτα που μπορείς να φτιάξεις στο σπίτι

Αν θέλεις μια βασιλόπιτα αφράτη, αρωματική και χωρίς καθόλου κόπο, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει. Δεν χρειάζεται χωριστά μπολ, περίπλοκα στάδια ή ειδικές τεχνικές. Τα βάζεις όλα μαζί, χτυπάς και ψήνεις. Τόσο απλά.

Μικρό αλλά σημαντικό μυστικό

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Βγάλε τα από το ψυγείο 3–4 ώρες νωρίτερα για τέλειο αποτέλεσμα.

Υλικά

180 γρ. γάλα 3%

100 γρ. χυμό πορτοκάλι

Ξύσμα από 2 πορτοκάλια

5 μεγάλα αυγά

380 γρ. ζάχαρη

2 βανίλιες

14 γρ. μπέικιν πάουντερ

3 γρ. κρεμόριο

2 γρ. κανέλα σκόνη

1 πρέζα αλάτι

200 γρ. βούτυρο

450 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

Για τη διακόσμηση

500 γρ. λευκή σοκολάτα κουβερτούρα

50 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα 55% (προαιρετικά για λεπτομέρειες)



Εκτέλεση

Αφού βεβαιωθείς ότι όλα τα υλικά είναι σε θερμοκρασία δωματίου, τα βάζεις όλα μαζί στον κάδο του μίξερ.

Ναι, όλα.

Χτυπάς με το σύρμα για περίπου 5 λεπτά σε μεσαία προς δυνατή ταχύτητα, μέχρι να έχεις ένα λείο και αφράτο μείγμα.

Στρώνεις λαδόκολλα σε φόρμα ή ταψί, μεταφέρεις το μείγμα και ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο, στις αντιστάσεις (πάνω – κάτω), χωρίς αέρα, για 1 ώρα.

Σημαντικό:

Μην ανοίξεις τον φούρνο πριν περάσουν τουλάχιστον 45 λεπτά, γιατί η βασιλόπιτα μπορεί να «κάτσει».

Όταν ψηθεί, τη βγάζεις και την αφήνεις να κρυώσει καλά πριν τη διακοσμήσεις.

Διακόσμηση

Λιώνεις τη λευκή σοκολάτα και καλύπτεις την επιφάνεια της βασιλόπιτας.

Αν θέλεις πιο κλασικό αποτέλεσμα, μπορείς απλώς να τη πασπαλίσεις με ζάχαρη άχνη.

Η σοκολάτα 55% είναι ιδανική για λεπτές γραμμές ή αριθμούς.

Αποτέλεσμα;

Μια αφράτη, αρωματική βασιλόπιτα με πορτοκάλι, που πετυχαίνει πάντα και εντυπωσιάζει χωρίς άγχος.

Καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές σε όλο τον κόσμο.