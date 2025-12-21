Snowman Cake Pops με 5 υλικά: Το πιο εύκολο γλυκό για τις γιορτές

Αν ψάχνεις ένα εύκολο, χαριτωμένο και απολύτως χριστουγεννιάτικο γλυκό, αυτά τα Snowman Cake Pops είναι ό,τι πρέπει. Φτιάχνονται με μόλις 5 υλικά, δεν χρειάζονται ψήσιμο και είναι ιδανικά για γιορτινά τραπέζια, παιδικά πάρτι ή ως edible gifts.

Υλικά (για 8–10 μεγάλα cake pops)

200 γρ. τυρί κρέμα

30 μπισκότα τύπου Oreo (περίπου 340 γρ., μπορούν να είναι gluten-free)

Για τη διακόσμηση

300 γρ. λευκή σοκολάτα, λιωμένη

2 κομμάτια μαύρη σοκολάτα, λιωμένη

Κάτι πορτοκαλί για τη μύτη (π.χ. λωτός, καρότο ή πορτοκαλί ζαχαρωτό)



Εκτέλεση

Βάλε τα μπισκότα σε πολυκόφτη ή μπλέντερ και χτύπησέ τα μέχρι να γίνουν ψίχουλα. Μετάφερε το μείγμα σε μπολ.

Πρόσθεσε το τυρί κρέμα και ανακάτεψε καλά μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη ζύμη.

Πλάσε μπάλες: 8 μεγάλες (για το σώμα) και 8 μικρότερες (για το κεφάλι).

Βούτηξε την άκρη από τα ξυλάκια στη λιωμένη λευκή σοκολάτα, κάρφωσε πρώτα τη μεγάλη μπάλα, ξαναβούτηξε την άκρη και πρόσθεσε τη μικρή από πάνω.

Τοποθέτησέ τα σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και βάλε τα στην κατάψυξη για τουλάχιστον 1 ώρα, μέχρι να σταθεροποιηθούν.

Βούτηξε ολόκληρα τα cake pops στη λιωμένη λευκή σοκολάτα. Με τη μαύρη σοκολάτα σχημάτισε μάτια, στόμα και κουμπιά. Για τη μύτη, πρόσθεσε ένα μικρό κομμάτι από το πορτοκαλί υλικό της επιλογής σου.

Φύλαξέ τα στο ψυγείο μέχρι να τα σερβίρεις.



Tip για τέλειο αποτέλεσμα

Αν η λευκή σοκολάτα είναι πολύ πηχτή, πρόσθεσε 1 κ.γ. φυτικό λάδι για πιο λεία επικάλυψη.

Για πιο σταθερό σχήμα, δούλεψε τα cake pops όσο είναι καλά παγωμένα.

Αυτά τα Snowman Cake Pops συνδυάζουν απλότητα, γεύση και απόλυτο χριστουγεννιάτικο mood – και το καλύτερο; Εξαφανίζονται από το τραπέζι σε χρόνο μηδέν.

