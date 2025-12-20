Με τη συνταγή αυτή, θα αγαπήσεις ξανά τους κουραμπιέδες!

Τραγανοί απ’ έξω, βουτυρένιοι μέσα και αρωματικοί όσο πρέπει. Αν μέχρι τώρα οι κουραμπιέδες δεν ήταν το αγαπημένο σου χριστουγεννιάτικο γλυκό, αυτή η συνταγή έχει σοβαρές πιθανότητες να σου αλλάξει γνώμη.

Η ισορροπία φυτίνης και βουτύρου, τα καβουρδισμένα αμύγδαλα και το διακριτικό άρωμα από κονιάκ ή ούζο δίνουν αποτέλεσμα που θυμίζει παλιά, αυθεντικά Χριστούγεννα.

Υλικά (περίπου 60 τεμάχια)

250 γρ. αμύγδαλα

400 γρ. φυτίνη

250 γρ. βούτυρο αγελάδος

50 γρ. ζάχαρη

50 ml αλισίβα

1 αυγό

50 ml κονιάκ ή ούζο

2 βανίλιες

800 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

Ανθόνερο

Άχνη ζάχαρη



Εκτέλεση

Προετοιμασία αμυγδάλων

Κόβουμε τα αμύγδαλα στο μούλτι σε χοντρά κομμάτια. Δεν τα κάνουμε σκόνη, θέλουμε να «ακούγονται» στο δάγκωμα.

Κόβουμε τα αμύγδαλα στο μούλτι σε χοντρά κομμάτια. Δεν τα κάνουμε σκόνη, θέλουμε να «ακούγονται» στο δάγκωμα.

Σε μεγάλο μπολ δουλεύουμε τη φυτίνη με το βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου) και τη ζάχαρη, μέχρι να αφρατέψουν και να ασπρίσουν.

Σε μεγάλο μπολ δουλεύουμε τη φυτίνη με το βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου) και τη ζάχαρη, μέχρι να αφρατέψουν και να ασπρίσουν.

Προσθέτουμε την αλισίβα, το αυγό, το κονιάκ ή το ούζο και τις βανίλιες. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Προσθέτουμε την αλισίβα, το αυγό, το κονιάκ ή το ούζο και τις βανίλιες. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Ρίχνουμε σιγά σιγά το αλεύρι. Όταν η ζύμη αρχίσει να δένει, προσθέτουμε τα αμύγδαλα και ανακατεύουμε απαλά, χωρίς υπερβολικό ζύμωμα.

Ρίχνουμε σιγά σιγά το αλεύρι. Όταν η ζύμη αρχίσει να δένει, προσθέτουμε τα αμύγδαλα και ανακατεύουμε απαλά, χωρίς υπερβολικό ζύμωμα.

Πλάθουμε μπαλάκια και τα τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί. Με το δάχτυλο πιέζουμε ελαφρά το κέντρο.

Πλάθουμε μπαλάκια και τα τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί. Με το δάχτυλο πιέζουμε ελαφρά το κέντρο.

Ψήνουμε στους 170°C, στις αντιστάσεις, μέχρι να πάρουν ελαφρύ χρυσαφί χρώμα. Δεν τους παραψήνουμε.

Ψήνουμε στους 170°C, στις αντιστάσεις, μέχρι να πάρουν ελαφρύ χρυσαφί χρώμα. Δεν τους παραψήνουμε.

Μόλις βγουν από τον φούρνο, τους τοποθετούμε πάνω σε άχνη ζάχαρη.

Όταν κρυώσουν, τους ραντίζουμε ελαφρά με ανθόνερο και τους πασπαλίζουμε ξανά με άχνη.

Μυστικά για τέλειους κουραμπιέδες

Μην παραζυμώνεις τη ζύμη, αλλιώς θα «σφίξουν»

Η αλισίβα είναι το κλειδί για την τραγανή υφή

Το ανθόνερο μπαίνει ελάχιστο, μόνο για άρωμα

Τους αφήνεις να κρυώσουν καλά πριν το τελικό πασπάλισμα



Το αποτέλεσμα

Κουραμπιέδες που λιώνουν στο στόμα, χωρίς να βαραίνουν, με πλούσιο άρωμα και σωστή ισορροπία γλυκύτητας. Από εκείνους που τρως «έναν για δοκιμή» και καταλήγεις να μετράς πόσοι έμειναν στο πιάτο.

Αν υπάρχει μία συνταγή που αξίζει να κρατήσεις για κάθε Χριστούγεννα, είναι αυτή.

