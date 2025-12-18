Μελομακάρονα χωρίς ζάχαρη: Η πιο ανάλαφρη και υγιεινή εκδοχή των γιορτών

Τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά έχουν τη δική τους ιστορία και συναισθηματική αξία. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποφεύγουν τη ζάχαρη ή αναζητούν πιο ελαφριές επιλογές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να στερηθούν τη γεύση των γιορτών. Τα μελομακάρονα μπορούν να προσαρμοστούν και να παραμείνουν εξίσου νόστιμα — αρκεί να γίνουν με σωστά υλικά.

Η συγκεκριμένη εκδοχή βασίζεται στη βρώμη και δεν περιέχει καθόλου ζάχαρη. Οι νιφάδες και το αλεύρι βρώμης προσθέτουν φυτικές ίνες και θρεπτική αξία, ενώ το μέλι αντικαθιστά τα επεξεργασμένα γλυκαντικά, χαρίζοντας φυσική γλυκύτητα και άρωμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα γλυκό που θυμίζει παραδοσιακό μελομακάρονο, αλλά με πιο ελαφριά υφή και ισορροπημένη γεύση — ιδανικό ακόμη και για καθημερινή απόλαυση.

Μελομακάρονα βρώμης χωρίς ζάχαρη

Υλικά για περίπου 2 κιλά

Για το σιρόπι

- 350 ml νερό

- 350 γρ. μέλι

- 1 πορτοκάλι κομμένο στη μέση

- 2 ξυλάκια κανέλας

Για τα μελομακάρονα

- 300 ml φρέσκο χυμό πορτοκαλιού

- 350 ml ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο

- 1 κ.σ. μέλι

- ½ κ.γ. μαγειρική σόδα

- ¼ κ.γ. κανέλα

- ⅓ κ.γ. γαρίφαλο

- Ξύσμα από 1 ακέρωτο πορτοκάλι

- Μια πρέζα αλάτι

- 400 γρ. νιφάδες βρώμης

- 400 γρ. αλεύρι βρώμης

Για το μέλωμα

- 2 φλιτζάνια χοντροκομμένα καρύδια

- 1 φλιτζάνι μέλι

Εκτέλεση

Σιρόπι:

Σε κατσαρόλα βάζουμε το νερό, το μέλι, το πορτοκάλι και την κανέλα. Ζεσταίνουμε μέχρι να λιώσει το μέλι και αφήνουμε το μείγμα να βράσει για περίπου 1 λεπτό από τη στιγμή που θα αρχίσει να κοχλάζει. Αποσύρουμε και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει εντελώς.

Μελομακάρονα:

Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τον χυμό πορτοκαλιού με το λάδι και το μέλι. Προσθέτουμε τη σόδα, τα μπαχαρικά, το ξύσμα και το αλάτι. Ρίχνουμε σταδιακά τις νιφάδες βρώμης και στη συνέχεια το αλεύρι, ανακατεύοντας απαλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Δεν ζυμώνουμε υπερβολικά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C (αέρα). Πλάθουμε μικρά οβάλ μελομακάρονα, περίπου 25 γρ. το καθένα, και τα τοποθετούμε σε ταψιά με λαδόκολλα, αφήνοντας απόσταση μεταξύ τους. Ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα.

Μόλις βγουν από τον φούρνο, τα βουτάμε απευθείας στο κρύο σιρόπι και τα γυρίζουμε προσεκτικά. Τα αφήνουμε να στραγγίξουν σε σχάρα. Σερβίρουμε σε πιατέλα, προσθέτοντας μέλι και καρύδια σε στρώσεις.

