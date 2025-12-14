Θες κάτι πέρα από μελομακάρονα; Δοκίμασε αυτές τις χριστουγεννιάτικες κρέπες

Τα Χριστούγεννα έχουν τους αδιαμφισβήτητους πρωταγωνιστές τους: μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Αν όμως φέτος θέλετε να βάλετε στο γιορτινό τραπέζι κάτι διαφορετικό, πιο παιχνιδιάρικο και άκρως εντυπωσιακό, οι χριστουγεννιάτικες κρέπες σε σχήμα δέντρου είναι η ιδέα που αξίζει να δοκιμάσετε.

Πρόκειται για ένα γλυκό απλό στην παρασκευή, αλλά με αποτέλεσμα που τραβάει όλα τα βλέμματα. Με λίγα υλικά και ελάχιστο χρόνο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα επιδόρπιο που συνδυάζει γεύση, φαντασία και χριστουγεννιάτικη διάθεση. Προσωπικά, το θεωρώ από εκείνες τις συνταγές που κάνουν τους καλεσμένους να λένε «ουάου» πριν καν δοκιμάσουν.

Υλικά

- 4 αυγά

- 40 γρ. λιωμένο βούτυρο

- 250 γρ. αλεύρι 00

- 500 ml γάλα

- 250 ml γλυκιά σαντιγί

- Μαρμελάδα της επιλογής σας

- Κόκκινα φρούτα του δάσους

- Χρωματιστά ζαχαρωτά

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ σπάμε τα αυγά και τα ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο και στη συνέχεια ρίχνουμε το αλεύρι λίγο-λίγο, μέχρι να σχηματιστεί ένα παχύρρευστο μείγμα. Σε αυτό το στάδιο προσθέτουμε σταδιακά το γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να έχουμε έναν λείο χυλό.

Για πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα, περνάμε το μείγμα από σουρωτήρι ώστε να απομακρύνουμε τυχόν σβώλους. Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι, το βουτυρώνουμε ελαφρά και αφαιρούμε το περιττό βούτυρο με χαρτί κουζίνας. Ρίχνουμε μια κουτάλα από το μείγμα και ψήνουμε την κρέπα σε μέτρια φωτιά για περίπου ένα λεπτό από κάθε πλευρά.

Όταν ετοιμαστούν όλες οι κρέπες, τις γεμίζουμε με ένα λεπτό στρώμα μαρμελάδας, λίγη σαντιγί και κόκκινα φρούτα του δάσους.

Το στήσιμο που κάνει τη διαφορά

Διπλώνουμε κάθε κρέπα στη μέση και μετά ξανά στα δύο, ώστε να σχηματίσει τρίγωνο. Τοποθετούμε τρεις κρέπες στο πιάτο με την κορυφή προς τα πάνω, σχηματίζοντας ένα δεντράκι. Διακοσμούμε με χρωματισμένη σαντιγί, κόκκινα φρούτα και ζαχαρωτά, ενώ στη βάση μπορούμε να προσθέσουμε ένα στικ κανέλας για να θυμίζει κορμό.

Οι χριστουγεννιάτικες κρέπες είναι έτοιμες: ένα γλυκό που συνδυάζει απλότητα και εντυπωσιακή εμφάνιση και υπόσχεται να κλέψει την παράσταση στο γιορτινό τραπέζι. Αν τις δοκιμάσετε, δύσκολα θα μείνετε μόνο σε μία.

