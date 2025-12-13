Μπορούν τα μελομακάρονα να ψηθούν στο air fryer; Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου απαντά

Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, οι απορίες γύρω από τις γιορτινές συνταγές πληθαίνουν – ειδικά όταν στο παιχνίδι μπαίνουν σύγχρονες συσκευές, όπως το air fryer. Τι γίνεται όμως με τα παραδοσιακά; Μπορούν, για παράδειγμα, τα μελομακάρονα να ψηθούν εκτός φούρνου;

Την απάντηση δίνει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μέσα από ένα αναλυτικό βίντεο που ανέβασε στο Instagram, απαντώντας σε ερωτήσεις των followers της.

Μελομακάρονα στο air fryer: Ναι ή όχι;

Η γνωστή μαγείρισσα είναι σαφής: αν υπάρχει φούρνος, αυτός παραμένει η πρώτη επιλογή. Αν όμως δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, τότε το air fryer μπορεί να χρησιμοποιηθεί – με προϋποθέσεις.

Όπως εξηγεί, τα μελομακάρονα θα πρέπει να πλάθονται λίγο μικρότερα, να ψήνονται περίπου στους 160 βαθμούς για 15 λεπτά και, κυρίως, να γυρίζονται τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια του ψησίματος. Ο στόχος είναι να ψηθούν σωστά και από κάτω και να στεγνώσουν ομοιόμορφα, ώστε να απορροφήσουν σωστά το μέλι στο τέλος. Διαφορετικά, όπως τονίζει, το μέλωμα δεν θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το οικονομικό πιάτο που εντυπωσιάζει

Σε άλλη ερώτηση για ένα πιάτο γιορτινό αλλά οικονομικό, η πρότασή της είναι ξεκάθαρη: γλασαρισμένο ψαρονέφρι. Πρόκειται, όπως λέει, για μια εύκολη συνταγή που δείχνει εντυπωσιακή στο τραπέζι και ταιριάζει απόλυτα με το κλίμα των ημερών.

Τα συνοδευτικά που «δένουν» το τραπέζι

Όσο για το ιδανικό συνοδευτικό, η επιλογή εξαρτάται από το βασικό πιάτο. Η ίδια προτείνει:

- το χριστουγεννιάτικο κουσκούς που φτιάχνει,

- έναν κλασικό αλλά πάντα επιτυχημένο πουρέ,

- ή λαχανικά ογκρατέν.

Όπως επισημαίνει, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές και όλα εξαρτώνται από το ύφος που θέλει να δώσει κανείς στο γεύμα.

Το μυστικό για ζουμερό κοτόπουλο

Τέλος, απαντά και σε ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα της κουζίνας: πώς πετυχαίνουμε ζουμερό κοτόπουλο. Το κλειδί, σύμφωνα με την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, είναι να μην παραψηθεί. Ένα πρακτικό σημάδι είναι να τσιμπήσει κανείς το πιο χοντρό σημείο στο μπουτάκι: αν βγαίνουν διάφανα ζουμάκια, το κοτόπουλο είναι σωστά ψημένο και ζουμερό.

Με λίγα λόγια, η παράδοση μπορεί να προσαρμοστεί στα νέα εργαλεία της κουζίνας – αρκεί να ξέρεις πώς. Και όταν μιλά η Αργυρώ, οι απαντήσεις είναι πάντα συγκεκριμένες.

