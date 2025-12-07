Σε 5 λεπτά έτοιμο: Χριστουγεννιάτικο γλυκό-έκπληξη από το TikTok

Αν έχεις όρεξη για κάτι γρήγορο, εντυπωσιακό και γιορτινό, αυτό το viral TikTok dessert είναι ό,τι πρέπει! Μόλις 5 λεπτά προετοιμασία, χωρίς μίξερ, χωρίς φούρνο – μόνο σοκολάτα, μπαστουνάκια και λίγη… χριστουγεννιάτικη μαγεία.

Υλικά

• Chocolate sticks ή αλμυρά μπαστουνάκια τύπου pretzel

• Πλάκες σοκολάτας της επιλογής σου

• Χριστουγεννιάτικα sprinkles / ζαχαρωτά

Εκτέλεση βήμα–βήμα (TikTok style)

Λιώνεις την σοκολάτα σε μπεν μαρί ή στο φούρνο μικροκυμάτων.

Τοποθετείς ένα chocolate stick στο κέντρο και ρίχνεις από πάνω τη λιωμένη σοκολάτα σχηματίζοντας τριγωνάκι – σαν μικρό χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Πασπαλίζεις sprinkles, glitter ζαχαρωτά ή ό,τι χριστουγεννιάτικη διακόσμηση έχεις.

Ψυγείο για 30 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθούν πλήρως. ❄️

Αφαιρείς & σερβίρεις!

Και ναι — τόσο απλό. Ένα γλυκό ιδανικό για last-minute επισκέψεις, σχολικά πάρτι, γιορτινά τραπέζια ή απλά για όταν θες κάτι σοκολατένιο τώρα.

Έτοιμα σε 5 λεπτά – εξαφανίζονται σε 2

Μπορείς να τα φτιάξεις σε γάλακτος, υγείας, λευκή ή ακόμη και ruby σοκολάτα. Παίξε με χρώματα, προσθέσε ξηρούς καρπούς ή mini marshmallows και κάνε τα δικά σου Christmas Trees όπως είδες στο TikTok.

ΤIP: Αν θέλεις πιο “παχύ” αποτέλεσμα, άφησε τη σοκολάτα να κρυώσει ελαφρώς πριν τη ρίξεις στα sticks για μεγαλύτερο όγκο.

Θα τα δοκιμάσεις;

Η συνταγή είναι τόσο εύκολη που ξεκάθαρα φωνάζει δοκίμασέ με!

Διαβάστε ακόμα: Χριστουγεννιάτικα μπισκότα με μαρμελάδα - Το πιο εύκολο γλυκό των γιορτών