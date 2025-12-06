# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Χριστουγεννιάτικα μπισκότα με μαρμελάδα - Το πιο εύκολο γλυκό των γιορτών

Τραγανά, γιορτινά και γεμάτα χρώμα, αυτά τα μπισκότα με μαρμελάδα είναι το απόλυτο γλυκό των Χριστουγέννων. Εκτός από πεντανόστιμα, είναι μια ιδανική ευκαιρία για γονείς και παιδιά να μπουν μαζί στην κουζίνα, να ζυμώσουν, να κόψουν σχέδια και να γεμίσουν το σπίτι με μυρωδιές γιορτής. Με μερικά απλά υλικά και λίγα λεπτά αναμονής, φτιάχνετε 40 κομμάτια που κλέβουν καρδιές.

Υλικά (για 40 μπισκότα)
- 300 γρ. βούτυρο αγελαδινό ή μαργαρίνη
- 150 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
- 3 κρόκοι αυγών
- 450 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
- ½ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
- Μια πρέζα αλάτι
- 1 φλ. μαρμελάδα φρούτων του δάσους
- ½ φλ. ζάχαρη άχνη (για πασπάλισμα)

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη για περίπου 10 λεπτά, μέχρι το μείγμα να αφρατέψει καλά.
2. Προσθέτουμε τους κρόκους, τη βανίλια, το μπέικιν και το αλάτι.
3. Στη συνέχεια ρίχνουμε το αλεύρι κουταλιά-κουταλιά, συνεχίζοντας το χτύπημα μέχρι να ενωθούν όλα σε μια μαλακή ζύμη.
4. Σκεπάζουμε τη ζύμη με μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά.
5. Μοιράζουμε τη ζύμη σε 2–3 κομμάτια και ανοίγουμε κάθε κομμάτι σε αλευρωμένη επιφάνεια σε φύλλο πάχους περίπου 2 χιλιοστών.
6. Κόβουμε στρογγυλά μπισκότα και στη μισή ποσότητα ανοίγουμε στο κέντρο ένα μικρό αστέρι ή άλλο σχέδιο, ώστε να φαίνεται η μαρμελάδα.
7. Ψήνουμε στους 180°C στον αέρα για 10 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.
8. Όσο είναι ακόμη ζεστά, βάζουμε πάνω σε κάθε μπισκότο χωρίς τρύπα ½ κ.γ. μαρμελάδα και καλύπτουμε με ένα μπισκότο-«καπάκι» με άνοιγμα.
9. Πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη και τα αφήνουμε να κρυώσουν τελείως.
 
Σερβίρονται σε πιατέλα ή διατηρούνται σε μεταλλικό κουτί για πολλές μέρες.
Ιδανικά για κέρασμα, για γιορτινό πρωινό ή για δώρο σε αγαπημένα πρόσωπα.

