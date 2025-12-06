Christmas Sprinkle Cookies – Τα πιο γιορτινά μπισκότα που θα φτιάξεις φέτος

Αφράτα, βουτυρένια και γεμάτα χριστουγεννιάτικη διάθεση, αυτά τα Christmas Sprinkle Cookies είναι η συνταγή που πρέπει να δοκιμάσεις! Εμπνευσμένα από τη δημιουργία του @krollskorner, γίνονται σε λίγα λεπτά, μοσχομυρίζουν βανίλια και γιορτές και στολίζονται με sprinkles σε κόκκινο & πράσινο για extra χριστουγεννιάτικη λάμψη.

Αν ψάχνεις το τέλειο μπισκότο να κεράσεις στις γιορτές ή να συνοδεύσεις το ζεστό κακάο σου, αυτή η συνταγή είναι για εσένα.

Υλικά

1 cup βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

1 ½ cups ζάχαρη

1 μεγάλο αυγό (σε θερμοκρασία δωματίου)

1 κρόκος αυγού (σε θερμοκρασία δωματίου)

1 Tbsp γάλα πλήρες

2 tsp εκχύλισμα βανίλιας

¼ tsp εκχύλισμα αμυγδάλου (προαιρετικό)

2 ¾ cups αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 ½ tsp baking powder

¾ tsp αλάτι

½ tsp baking soda

½ cup κόκκινα & πράσινα sprinkles

~¼ cup ζάχαρη για επικάλυψη



Εκτέλεση βήμα–βήμα

Προθέρμανε τον φούρνο στους 175°C και στρώσε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί.

Χτύπησε βούτυρο & ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν.

Πρόσθεσε αυγό, κρόκο, γάλα, βανίλια & εκχύλισμα αμυγδάλου – χτύπησε μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Ρίξε το αλεύρι, baking powder, baking soda & αλάτι. Ανακάτεψε μόνο όσο χρειάζεται.

Πρόσθεσε τα sprinkles και ανακάτεψε απαλά.

Πλάσε μπαλάκια περίπου 2 tbsp ζύμης το καθένα.

Κυλίσε τα στη ζάχαρη για λαμπερή επικάλυψη.

Ψήσε για 10–12 λεπτά μέχρι οι άκρες να σταθεροποιηθούν, αλλά το κέντρο να παραμένει μαλακό.

Άφησέ τα να κρυώσουν στο ταψί πριν τα μεταφέρεις σε σχάρα.



Χρυσοψημένα απ’ έξω, ζουμερά στο κέντρο και έτοιμα να γεμίσουν το σπίτι με άρωμα Χριστουγέννων. Φτιάξε τα, απόλαυσέ τα, χάρισέ τα – και δες τα να εξαφανίζονται!

Καλή απόλαυση & καλές γιορτές!