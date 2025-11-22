Τα πιο αφράτα και αρωματικά gingerbread cookies για τα φετινά Χριστούγεννα

Αν λατρεύεις τα Χριστούγεννα, τότε σίγουρα τα gingerbread cookies είναι από τα πρώτα γλυκά που σου έρχονται στο μυαλό. Ζεστά μπαχαρικά, μαλακή ζύμη και σχήματα που μοσχοβολούν γιορτές — τι άλλο να ζητήσει κανείς;

Βρήκαμε την πιο αξιόπιστη και πετυχημένη συνταγή για gingerbread cookies και τη μετατρέψαμε σε έναν εύκολο, αναλυτικό οδηγό που μπορείς να φτιάξεις στο σπίτι χωρίς εμπειρία στη ζαχαροπλαστική.

Υλικά που θα χρειαστείς

125g ανάλατο βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου)

100g καστανή ζάχαρη

3 tbsp μέλι

1 αυγό

370g αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 tsp μαγειρική σόδα

1 tbsp τζίντζερ σε σκόνη

1 tsp κανέλα

¼ tsp γαρύφαλλο

¼ tsp μοσχοκάρυδο

½ tsp αλάτι

Εκτέλεση βήμα–βήμα

1. Φτιάξε τη ζύμη

Ανακάτεψε το βούτυρο, την καστανή ζάχαρη και το μέλι μέχρι να ενωθούν καλά.

Πρόσθεσε το αυγό και στη συνέχεια ρίξε όλα τα ξηρά υλικά (αλεύρι, σόδα, τζίντζερ, κανέλα, γαρύφαλλο, μοσχοκάρυδο και αλάτι).

2. Ξεκούραση ζύμης

Βάλε τη ζύμη στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Έτσι σφίγγει και γίνεται πιο εύκολη στο άνοιγμα.

3. Ψήσιμο

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C.

Άνοιξε τη ζύμη με πλάστη και κόψε τα μπισκότα με τα κουπ πατ της επιλογής σου.

Μετέφερε τα gingerbread cookies σε ταψί με λαδόκολλα και ψήσε για 10–12 λεπτά.

4. Σωστή ψύξη

Μόλις τα βγάλεις από τον φούρνο, άφησέ τα 5 λεπτά στο ταψί.

Έπειτα μετέφερέ τα σε σχάρα για να κρυώσουν εντελώς.

Tip επιτυχίας

Αν θέλεις να τα διακοσμήσεις, περίμενε να κρυώσουν τελείως και πρόσθεσε royal icing ή σοκολάτα.