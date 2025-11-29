Μοσχαρόσουπα με λαχανικά: Tο απόλυτο πιάτο για τις κρύες μέρες

Αν ψάχνεις μια ζεστή, χορταστική σούπα που να μυρίζει… σπίτι, αυτή η μοσχαρόσουπα με λαχανικά είναι ό,τι πρέπει. Τρυφερά κομμάτια μοσχαριού, πλούσιος ζωμός, λαχανικά και πατάτες που λιώνουν στο στόμα – ένα πλήρες γεύμα σε ένα μόνο μπολ.

Υλικά

900 γρ. μοσχαρίσιο κρέας (σπάλα ή για στιφάδο), κομμένο σε κύβους

6 κ.σ. ελαιόλαδο

2 φλ. καρότα, κομμένα σε κυβάκια

2 φλ. σέλερι, κομμένο σε κυβάκια

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

¼ φλ. αλεύρι (προαιρετικά, για να δέσει η σούπα)

3 φλ. ζωμό βοδινού

1½ κ.γ. σκόρδο σε σκόνη

1 κ.γ. ιταλικά μυρωδικά (Italian seasoning)

½ κ.γ. θυμάρι ξερό

½ κ.γ. πιπέρι

2 φλ. ντοματάκια κονκασέ (petite diced tomatoes)

½ φλ. μπάμπι λαθούρι (baby lima beans)

2 φλ. πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε κύβους

Αλάτι & πιπέρι, κατά προτίμηση



Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε το μοσχάρι

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ρίχνουμε αρκετό ελαιόλαδο ώστε να καλυφθεί ο πάτος, σε μέτρια φωτιά.

Κόβουμε το μοσχάρι σε κύβους, το αλατοπιπερώνουμε καλά και το σοτάρουμε σε δόσεις, μέχρι να ροδίσει απ’ όλες τις πλευρές.

Μόλις πάρει χρώμα, το αποσύρουμε σε πιάτο και το κρατάμε στην άκρη.

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ρίχνουμε αρκετό ελαιόλαδο ώστε να καλυφθεί ο πάτος, σε μέτρια φωτιά. Κόβουμε το μοσχάρι σε κύβους, το αλατοπιπερώνουμε καλά και το σοτάρουμε σε δόσεις, μέχρι να ροδίσει απ’ όλες τις πλευρές. Μόλις πάρει χρώμα, το αποσύρουμε σε πιάτο και το κρατάμε στην άκρη. Σοτάρουμε τα λαχανικά

Προσθέτουμε στην κατσαρόλα περίπου 2 κ.σ. ελαιόλαδο ακόμη, αν χρειάζεται.

Ρίχνουμε τα καρότα, το σέλερι και το κρεμμύδι και τα σοτάρουμε για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρά.

Προσθέτουμε στην κατσαρόλα περίπου 2 κ.σ. ελαιόλαδο ακόμη, αν χρειάζεται. Ρίχνουμε τα καρότα, το σέλερι και το κρεμμύδι και τα σοτάρουμε για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρά. Δένουμε τη βάση (προαιρετικά με αλεύρι)

Αν θέλουμε η σούπα να γίνει λίγο πιο πηχτή, πασπαλίζουμε τα λαχανικά με το αλεύρι και ανακατεύουμε.

Αφήνουμε να μαγειρευτούν για ακόμη 5 λεπτά, ανακατεύοντας, ώστε να «ψηθεί» το αλεύρι και να μην μυρίζει ωμό.

Αν θέλουμε η σούπα να γίνει λίγο πιο πηχτή, πασπαλίζουμε τα λαχανικά με το αλεύρι και ανακατεύουμε. Αφήνουμε να μαγειρευτούν για ακόμη 5 λεπτά, ανακατεύοντας, ώστε να «ψηθεί» το αλεύρι και να μην μυρίζει ωμό. Προσθέτουμε τα υγρά και τα μυρωδικά

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα τον ζωμό βοδινού, τη σκόνη σκόρδου, τα ιταλικά μυρωδικά, το θυμάρι, το πιπέρι, τα ντοματάκια και τα baby lima beans.

Επιστρέφουμε το μοσχάρι στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε απαλά.

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα τον ζωμό βοδινού, τη σκόνη σκόρδου, τα ιταλικά μυρωδικά, το θυμάρι, το πιπέρι, τα ντοματάκια και τα baby lima beans. Επιστρέφουμε το μοσχάρι στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε απαλά. Σιγανό μαγείρεμα – το μυστικό της γεύσης

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε τη σούπα να σιγομαγειρευτεί σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 2 ώρες.

Σημαντικό: δεν αφήνουμε ποτέ να πάρει πλήρη βράση, γιατί το κρέας σκληραίνει. Θέλουμε απαλό σιγόβρασμα.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε τη σούπα να σιγομαγειρευτεί σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 2 ώρες. Σημαντικό: δεν αφήνουμε ποτέ να πάρει πλήρη βράση, γιατί το κρέας σκληραίνει. Θέλουμε απαλό σιγόβρασμα. Προσθέτουμε τις πατάτες

Μετά τις 2 ώρες, ρίχνουμε τις πατάτες και λίγο αλάτι.

Συνεχίζουμε το σιγανό μαγείρεμα για άλλα 20–30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες και να δέσει όμορφα η σούπα.

Μετά τις 2 ώρες, ρίχνουμε τις πατάτες και λίγο αλάτι. Συνεχίζουμε το σιγανό μαγείρεμα για άλλα 20–30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες και να δέσει όμορφα η σούπα. Δοκιμάζουμε & ξεκουράζουμε

Δοκιμάζουμε το αλατοπίπερο και διορθώνουμε αν χρειάζεται.

Κλείνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τη σούπα να «σταθεί» για περίπου 30 λεπτά πριν τη σερβίρουμε – γίνεται ακόμη πιο νόστιμη.



Σερβίρισμα

Σέρβιρε τη μοσχαρόσουπα ζεστή, με:

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Λίγο φρέσκο ψιλοκομμένο μαϊντανό

Μια φέτα χωριάτικο ψωμί ή τραγανή μπρουσκέτα

Είναι το ιδανικό πιάτο για οικογενειακό τραπέζι, για meal prep ή για εκείνες τις μέρες που θέλεις κάτι ζεστό, θρεπτικό και παρηγορητικό σε ένα μπολ.