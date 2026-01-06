Συνταγή για Φωτοκόλλυβα ή Παλικάρια: Το φαγητό της δύναμης

Συνταγή για Φωτοκόλλυβα ή Παλικάρια: Το φαγητό της δύναμης

Αν θέλετε να αναβιώσετε την παράδοση στο σπίτι σας, η συνταγή είναι απλή, εξαιρετικά θρεπτική και ιδανική για τη νηστεία των Θεοφανίων.

Υλικά:

1 φλιτζάνι ρεβίθια
1 φλιτζάνι φασόλια (μέτρια)
1 φλιτζάνι φακές
1 φλιτζάνι στάρι
1/2 φλιτζάνι κουκιά ή φάβα
1/2 φλιτζάνι καλαμπόκι (προαιρετικά)
Φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθο (ψιλοκομμένα)
Αλάτι, πιπέρι και (αν δεν νηστεύετε το λάδι) λίγο παρθένο ελαιόλαδο.

Εκτέλεση:

Το μούλιασμα: Από το προηγούμενο βράδυ, μουλιάζουμε σε χωριστά μπολ τα «δύσκολα» όσπρια (ρεβίθια, στάρι, φασόλια, κουκιά).
Το βράσιμο: Σε μια μεγάλη κατσαρόλα με μπόλικο νερό, ρίχνουμε πρώτα τα ρεβίθια και το στάρι. Μετά από περίπου 30-40 λεπτά, προσθέτουμε τα φασόλια και τα κουκιά.
Η ολοκλήρωση: Στο τελευταίο τέταρτο, προσθέτουμε τις φακές και το καλαμπόκι, καθώς βράζουν πιο γρήγορα.
Το σερβίρισμα: Μόλις χυλώσουν και μαλακώσουν όλα τα όσπρια, σουρώνουμε το πολύ νερό (κρατάμε λίγο για το χύλωμα). Σερβίρουμε σε βαθύ πιάτο με μπόλικο ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι, άνηθο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Extra Tip: Οι παλιοί έλεγαν πως όσο πιο πολλά είδη σπόρων βάλετε, τόσο πιο «γεμάτη» θα είναι η σοδειά και η τύχη του σπιτιού για τη νέα χρονιά!
 
