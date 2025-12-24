Τρουφάκια τιραμισού: Υγιεινά τρουφάκια για κάθε στιγμή - Ιδανικά για γιορτινό τραπέζι

Ας απλοποιήσουμε την κλασική ιταλική συνταγή του τιραμισού και ας τη μετατρέψουμε σε ένα ελαφρύ, υγιεινό σνακ που μπορούμε να απολαύσουμε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Με λίγα και απλά υλικά, τα περισσότερα από τα οποία υπάρχουν ήδη στο ντουλάπι μας, δημιουργούμε τρουφάκια γεμάτα γεύση αλλά χαμηλότερα σε λιπαρά και ζάχαρη.

Αν θέλουμε, μπορούμε να αντικαταστήσουμε το σφηνάκι espresso με ντεκαφεϊνέ καφέ ή ακόμη και με χυμό φρούτου, ώστε να είναι κατάλληλα και για παιδιά.

Υλικά (12–15 τεμάχια)

- 200 γρ. μπισκότα τύπου πτι μπερ, χωρίς ζάχαρη

- 200 γρ. τυρί κρέμα με χαμηλά λιπαρά

- 1 κ.σ. μέλι

- 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

- 1 σφηνάκι espresso ή χυμό φρούτου

- κακάο για το πασπάλισμα

Για το συνοδευτικό γιαούρτι

- 150 γρ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά

- 1 κ.σ. μέλι

Εκτέλεση

1. Αλέθουμε τα μπισκότα στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν λεπτή σκόνη.

2. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τα αλεσμένα μπισκότα με το τυρί κρέμα, το μέλι, τη βανίλια και τον καφέ ή τον χυμό, μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα.

3. Πλάθουμε 12–15 μικρά τρουφάκια, ανάλογα με το μέγεθος που προτιμάμε, και τα περνάμε από κακάο.

4. Σε ξεχωριστό μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι με το μέλι και το σερβίρουμε ως συνοδευτικό.

Διατροφική αξία (ανά τρουφάκι)

- Ενέργεια: 34 kcal

- Υδατάνθρακες: 12,3 γρ.

- Πρωτεΐνη: 6,2 γρ.

- Λιπαρά: 6,4 γρ.

- Κορεσμένα λιπαρά: 0,8 γρ.

