Ζυμαρικά χωρίς κατσαρόλα: Η συνταγή στο air fryer που λύνει τα χέρια

Υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται ένα ζεστό, χορταστικό πιάτο χωρίς χρόνο για κατσαρόλες και πολύπλοκες διαδικασίες. Η λύση έρχεται από το air fryer και μια απλή τεχνική που επιτρέπει να μαγειρευτούν ωμά ζυμαρικά απευθείας στο ψήσιμο, χωρίς βράσιμο, χωρίς απώλεια γεύσης και με ελάχιστο κόπο.

Το μυστικό είναι το νερό: προστίθεται μαζί με τη σάλτσα, ώστε τα ζυμαρικά να μαγειρευτούν σωστά και να αποκτήσουν την ιδανική υφή. Το αποτέλεσμα θυμίζει baked pasta, ζουμερό και τυρένιο, έτοιμο σε λιγότερο από μία ώρα.

Τι θα χρειαστείς

- Ωμά ζυμαρικά (όποιο σχήμα χωρά άνετα σε πυρίμαχο σκεύος)

- Κόκκινη σάλτσα ζυμαρικών (έτοιμη ή σπιτική)

- Νερό (απαραίτητο για το μαγείρεμα των ωμών ζυμαρικών)

- Βούτυρο ή ελαιόλαδο

- Σκόρδο, ρίγανη, νιφάδες τσίλι (προαιρετικά)

- Λαχανικά της επιλογής σου (π.χ. πιπεριά, μανιτάρια)

- Αλάτι, πιπέρι, λίγη ζάχαρη

- Τριμμένο τυρί και φρέσκο βασιλικό για το τέλος

Σημείωση: Αν μετά το πρώτο ψήσιμο τα ζυμαρικά δείχνουν στεγνά, προστίθενται 2–3 κουταλιές της σούπας νερό και συνεχίζεται το ψήσιμο.

Πώς να τα φτιάξεις στο air fryer

1. Σε ένα πυρίμαχο σκεύος 18 εκ., κατάλληλο για air fryer, πρόσθεσε βούτυρο ή λάδι, μπαχαρικά, λαχανικά, ωμά ζυμαρικά και τη σάλτσα.

2. Ρίξε το νερό και ανακάτεψε ελαφρά, φροντίζοντας τα ζυμαρικά να καλυφθούν πλήρως.

3. Κάλυψε καλά το σκεύος με αλουμινόχαρτο.

4. Ψήσε στους 180°C για 45 λεπτά.

5. Αφαίρεσε το αλουμινόχαρτο, ανακάτεψε και –αν χρειάζεται– πρόσθεσε λίγο νερό.

6. Πασπάλισε με τυρί και ψήσε στους 200°C για 3–4 λεπτά, μέχρι να λιώσει.

7. Σέρβιρε αμέσως με φρέσκο βασιλικό.

Extra tip αποθήκευσης

Αν δεν σερβιριστούν αμέσως, τα ζυμαρικά μπορούν να καλυφθούν με μεμβράνη και να μπουν στο ψυγείο. Πριν το σερβίρισμα, αφήνονται να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου και ζεσταίνονται ελαφρά για να λιώσει ξανά το τυρί.

Αυτή η μέθοδος μαγειρέματος στο air fryer αποδεικνύει ότι τα ζυμαρικά μπορούν να γίνουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς βράσιμο, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στη γεύση ή την υφή.