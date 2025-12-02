Πώς να φτιάξετε την αυθεντική ναπολιτάνα: Υλικά, χρόνος, βήμα-βήμα

Η ναπολιτάνα είναι η σάλτσα που αποδεικνύει ότι η απλότητα είναι… γκουρμέ. Με μόλις τέσσερα βασικά υλικά, ετοιμάζεται σε 20 λεπτά και προσφέρει όλη τη φρεσκάδα της ντομάτας, τη γλύκα του κρεμμυδιού, την πλούσια γεύση του ελαιόλαδου και το άρωμα του βασιλικού. Είναι η απόλυτη μεσογειακή συνταγή, από αυτές που πραγματικά «πάνε με όλα».

Κλασικά τη συνδυάζουμε με ζυμαρικά ή την απλώνουμε πάνω σε μια πίτσα, όμως είναι εξίσου υπέροχη με κοτόπουλο, πατάτες, μελιτζάνες, πιπεριές στον φούρνο και ό,τι άλλο θέλει κανείς να δώσει ιταλική ένταση. Τρώγεται ζεστή, αλλά στέκεται τέλεια και κρύα — ναι, ακόμα και κατευθείαν από το ψυγείο.

Ακολουθεί η αυθεντική, απλή και νόστιμη συνταγή, όπως πρέπει να γίνει.

Υλικά (για ένα μεγάλο βάζο – περίπου 500 ml)

- 500 γρ. ώριμες ντομάτες, χωρίς φλούδες και σπόρους, ψιλοκομμένες

- ½ φλ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

- 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

- Μια πρέζα ζάχαρη

- 1 χούφτα φύλλα φρέσκου βασιλικού ψιλοκομμένα ή 1 κ.γ. αποξηραμένος βασιλικός

- Αλάτι

- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

- 1 πακέτο σπαγγέτι

- 1 φλ. παρμεζάνα ή πεκορίνο, τριμμένα



Εκτέλεση

1. Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά.

Σοτάρουμε το κρεμμύδι για 3–5 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να μαλακώσει και να πάρει χρώμα.

2. Προσθέτουμε τις ντομάτες, τη ζάχαρη και αλατοπίπερο.

Σκεπάζουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 15–20 λεπτά, μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά και να πήξει η σάλτσα.

3. Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τον βασιλικό και ανακατεύουμε απαλά.

4. Βράζουμε τα σπαγγέτι σε άφθονο αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου.

Σουρώνουμε, σερβίρουμε με μπόλικη σάλτσα και ολοκληρώνουμε με παρμεζάνα ή πεκορίνο.

