Γρήγορη μακαρονάδα με σπανάκι – Νόστιμη, ελαφριά και με μόνο 5 υλικά

Τα ζυμαρικά με σπανάκι είναι από τις πιο εύκολες λύσεις για ένα γρήγορο και γευστικό γεύμα. Χωρίς βαριές σάλτσες και περίπλοκες τεχνικές, η συνταγή βασίζεται σε λίγα απλά υλικά και στο έξυπνο μαγείρεμα του σπανακιού: ένα μέρος γίνεται κρεμώδης σάλτσα, ενώ το υπόλοιπο σοτάρεται για έξτρα γεύση και υφή. Το αποτέλεσμα είναι μια πράσινη, βελούδινη μακαρονάδα που ετοιμάζεται σε χρόνο μηδέν και ταιριάζει σε κάθε περίσταση—από γρήγορο μεσημεριανό μέχρι δείπνο της τελευταίας στιγμής.

Υλικά

- 500 γρ. φρέσκο σπανάκι

- 320 γρ. ζυμαρικά

- Ελαιόλαδο

- 1 σκελίδα σκόρδο

- Τριμμένο τυρί

Εκτέλεση

1. Βάζετε το σπανάκι σε κατσαρόλα με λίγο νερό, ελαιόλαδο, το σκόρδο και λίγο χοντρό αλάτι. Μαγειρεύετε μέχρι να μαραθεί.

2. Κρατάτε το 1/3 του σπανακιού και το χτυπάτε στο μπλέντερ με λίγο από το νερό του και ελαιόλαδο, μέχρι να γίνει κρέμα.

3. Σοτάρετε το υπόλοιπο σπανάκι για λίγα λεπτά ώστε να δυναμώσει η γεύση του.

4. Βράζετε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό, τα στραγγίζετε και τα προσθέτετε στην κατσαρόλα.

5. Ρίχνετε την κρέμα σπανακιού, ανακατεύετε καλά και σερβίρετε με άφθονο τριμμένο τυρί και πιπέρι.

6. Ένα γρήγορο, πράσινο και απολαυστικό πιάτο που δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω!

