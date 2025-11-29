Μπριός που μοσχοβολούν: Η εύκολη συνταγή για πρωινή απόλαυση

Αν ονειρεύεστε πρωινά που μοσχοβολούν βούτυρο, ζύμη και σπιτική θαλπωρή, αυτά τα μπριός με γάλα είναι ακριβώς αυτό που ψάχνετε. Μαλακά σαν σύννεφο, ελαφρώς γλυκά και απίστευτα αρωματικά, αποτελούν την τέλεια συνταγή για όσους θέλουν να γεμίσουν την κουζίνα τους με το άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού… χωρίς να μπλέξουν με δύσκολες τεχνικές ή προζύμια.

Η ιταλική αυτή εκδοχή του μπριός, με διακριτικές νότες λεμονιού και βανίλιας, δίνει μια ζύμη ελαστική, απαλή και βουτυράτη – ακριβώς όπως πρέπει. Με λίγη υπομονή στο φούσκωμα και σωστό πλάσιμο, θα έχετε μπροστά σας μικρά “σύννεφα” που λιώνουν στο στόμα.

Απολαύστε τα έτσι όπως είναι, πασπαλισμένα με άχνη σαν μικρά brioche rolls, συνοδεύστε τα με μέλι ή μαρμελάδα, ή γεμίστε τα με κρέμα ή πραλίνα για έξτρα απόλαυση. Μία φορά θα τα φτιάξετε… και θα τα ζητούν όλοι ξανά.

Υλικά

- 170 γρ. γάλα

- 1 αυγό

- 8 γρ. φρέσκια μαγιά μπύρας

- 50 γρ. ζάχαρη

- 320 γρ. αλεύρι τύπου Manitoba

- 50 γρ. μαλακό βούτυρο

- 5 γρ. αλάτι

- Ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού

- 1 κ.γ. βανίλια

- Κρόκος + λίγο γάλα για το άλειμμα



Εκτέλεση

1. Ξεκινάμε τη ζύμη:

Σε μπολ ή στον κάδο του μίξερ ανακατεύουμε γάλα, μαγιά, αυγό και ζάχαρη μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε το αλεύρι σταδιακά και ζυμώνουμε μέχρι να σχηματιστεί ζύμη.



2. Προσθέτουμε το βούτυρο:

Ενσωματώνουμε το μαλακό βούτυρο κομματάκι-κομματάκι, μαζί με το αλάτι, το ξύσμα και τη βανίλια. Η ζύμη θα γίνει απαλή και ελαστική.



3. Πρώτο φούσκωμα:

Μεταφέρουμε τη ζύμη σε μπολ, σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να διπλασιαστεί σε όγκο.



4. Πλάσιμο μπριός:

Αφού φουσκώσει, την ανοίγουμε σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια σε ορθογώνιο.

Με κόφτη πίτσας κόβουμε οκτώ τρίγωνα και τα τυλίγουμε από τη βάση προς την κορυφή, δημιουργώντας μικρά ρολά.



5. Δεύτερο φούσκωμα:

Τοποθετούμε τα μπριός σε ταψί κοντά το ένα στο άλλο και αφήνουμε ξανά να φουσκώσουν.



6. Ψήσιμο:

Αλείφουμε με κρόκο και γάλα. Ψήνουμε στους 180°C για περίπου 25 λεπτά.

Μετά τα πρώτα 15 λεπτά, ψεκάζουμε λίγο νερό μέσα στον φούρνο και καλύπτουμε τα μπριός με λαδόκολλα ώστε να διατηρήσουν απαλή, χρυσαφένια επιφάνεια.



7. Απόλαυση:

Μόλις βγουν από τον φούρνο, αφήνουμε λίγο να κρυώσουν… ή τα τρώμε ζεστά, όπως τα αγαπάμε.

