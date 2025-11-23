One-Pot Cheesy Beef Taco Bowls: Το πιο εύκολο μεξικάνικο γεύμα για κάθε μέρα

Τα one-pot meals είναι από τις πιο πρακτικές και νόστιμες λύσεις για ένα γεμάτο πρόγραμμα, ειδικά όταν χρειάζεσαι κάτι χορταστικό, γρήγορο και εύκολο στο καθάρισμα. Αυτά τα One-Pot Cheesy Beef Taco Bowls έχουν γίνει εκ των πραγμάτων ένα από τα καλύτερα γεύματα για lunch box στη δουλειά: φτιάχνονται σε μία μόνο κατσαρόλα, είναι πλούσια σε γεύση, γεμάτα πρωτεΐνη και μπορούν να προσαρμοστούν με ό,τι topping αγαπάς.

Αν λατρεύεις τις Tex-Mex γεύσεις και θέλεις ένα comfort meal που δεν απαιτεί πολύ χρόνο, αυτή η συνταγή θα γίνει η νέα σου αγαπημένη.

Υλικά

1 πράσινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

1 μικρό κίτρινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

450 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς (lean)

1 κονσέρβα 425 γρ. fire roasted ντομάτες (ψιλοκομμένες)

2 κ.σ. πελτές ντομάτας

1 φακελάκι taco seasoning

1 φλ. ρύζι jasmine (ή όποιο προτιμάς)

1½ φλ. ζωμό βοδινού (bone broth)

Μείγμα τριμμένων τυριών Mexican blend για topping

Προαιρετικά toppings: αβοκάντο, επιπλέον τυρί, tortilla chips



Εκτέλεση

Σοτάρισμα λαχανικών

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ή κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά, σοτάρισε την πιπεριά και το κρεμμύδι για 3–5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρά.

Μαγείρεμα του κιμά

Σπρώξε τα λαχανικά στις άκρες του σκεύους και πρόσθεσε τον κιμά στο κέντρο. Μαγείρεψέ τον μέχρι σχεδόν να ψηθεί πλήρως.

Προσθήκη γεύσης

Ρίξε το taco seasoning, τις fire roasted ντομάτες και τον πελτέ. Ανακάτεψε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά.

Ρύζι και ζωμός

Πρόσθεσε το ρύζι και τον ζωμό. Φέρε το μείγμα σε σημείο βρασμού, χαμήλωσε τη φωτιά και σκέπασε.

Άφησε να μαγειρευτεί για 15–20 λεπτά, μέχρι να πιει το ρύζι όλο τον ζωμό.

Το λιωμένο τυρί που κάνει τη διαφορά

Πασπάλισε από πάνω το τριμμένο Mexican blend, σκέπασε ξανά και άφησε για 3–5 λεπτά μέχρι να λιώσει πλήρως.



Meal Prep Tip

Αυτή η συνταγή διατηρείται εξαιρετικά στα meal-prep δοχεία. Μοίρασε τις μερίδες όσο είναι ζεστές και, πριν το ζέσταμα, πρόσθεσε αβοκάντο ή το topping της επιλογής σου για extra γεύση και φρεσκάδα.

Διαβάστε ακόμα: Πώς να φτιάξετε την αυθεντική ναπολιτάνα: Υλικά, χρόνος, βήμα-βήμα