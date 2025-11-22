Light σοκολατόπιτα σε 20 λεπτά: Χωρίς βούτυρο, χωρίς ζάχαρη - αλλά απίστευτα σοκολατένια

Αν αγαπάς τα σοκολατένια γλυκά αλλά θες κάτι πιο ανάλαφρο, αυτή η light σοκολατόπιτα είναι η τέλεια λύση. Φτιάχνεται γρήγορα, γίνεται αφράτη και ζουμερή, και χάρη στο μέλι αντί για ζάχαρη και στο ελαιόλαδο αντί για βούτυρο, έχει σαφώς λιγότερες θερμίδες από την κλασική εκδοχή.

Το μυστικό;

Να τη σιροπιάσεις σωστά με το κρύο σιρόπι μόλις βγει από τον φούρνο — έτσι δεν θα της λείψει τίποτα σε γεύση και υφή.

Light σοκολατόπιτα χωρίς βούτυρο & χωρίς ζάχαρη

Υλικά για 5 μερίδες

Για το σιρόπι

- ½ κούπα νερό

- 2 κ.σ. μέλι

- 3 κ.σ. κακάο

- μια πρέζα αλάτι

Για τη ζύμη

- 100 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις (κοσκινισμένο)

- 50 γρ. κακάο

- 70 γρ. μέλι

- ½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

- 125 ml φρέσκο γάλα πλήρες, ζεστό

- 1 αυγό

- 100 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση

1. Ετοιμάζεις το σιρόπι

Βάζεις όλα τα υλικά σε κατσαρολάκι, ζεσταίνεις σε μέτρια φωτιά και ανακατεύεις να λιώσει το μέλι.

Μόλις πάρει μια βράση, απομακρύνεις και αφήνεις το σιρόπι να κρυώσει.

2. Φτιάχνεις το κέικ

- Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 160°C στον αέρα.

- Σε μπολ ανακατεύεις: αλεύρι, κακάο, μπέικιν.

- Σε δεύτερο μπολ χτυπάς με σύρμα: γάλα, αυγό, μέλι, ελαιόλαδο.

- Ρίχνεις σταδιακά το μείγμα των υγρών στο μείγμα των στερεών και ανακατεύεις μέχρι να ομογενοποιηθεί.

- Λαδώνεις 5 ατομικά φορμάκια και μοιράζεις τη ζύμη, αφήνοντας περίπου 2 εκ. κενό από το χείλος.

- Ψήνεις για 15 λεπτά.

3. Το σωστό σιρόπιασμα

Μόλις βγουν από τον φούρνο, τα σιροπιάζεις αμέσως με το κρύο σιρόπι.

Τα αφήνεις να κρυώσουν εντελώς πριν ξεφορμάρεις και σερβίρεις.

Tip

Το ελαιόλαδο ταιριάζει υπέροχα με τη σοκολάτα.

Αν ωστόσο θες πιο ουδέτερη γεύση, μπορείς να το αντικαταστήσεις με ηλιέλαιο ή σησαμέλαιο.

