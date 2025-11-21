Θες γλυκό σε 10 λεπτά; Φτιάξε αυτά τα μπισκότα βρώμης με μόνο 3 υλικά

Υπάρχουν στιγμές που θέλεις ένα γρήγορο, γλυκό… αλλά χωρίς τύψεις. Και εκεί ακριβώς έρχονται αυτά τα μπισκότα βρώμης με μόνο τρία υλικά. Δεν χρειάζονται αλεύρι, δεν χρειάζονται αυγά, δεν χρειάζονται ζάχαρη. Μόνο βρώμη, μπανάνες και λίγη σοκολάτα για να απογειώσει τη γεύση.

Είναι από αυτά τα σνακ που σε βγάζουν ασπροπρόσωπο οποιαδήποτε στιγμή: το πρωί με τον καφέ, το απόγευμα όταν θες κάτι γλυκό, ακόμη και για ταπεράκι στη δουλειά. Και το καλύτερο; Γίνονται κυριολεκτικά μέσα σε λίγα λεπτά.

Η υφή τους είναι μαλακή και «ζουμερή», χάρη στις ώριμες μπανάνες, ενώ η φυσική γλύκα τους τα κάνει ιδανικά όταν θες κάτι πιο healthy αλλά όχι άνοστο. Αν έχετε κάποιες μπανάνες που έχουν αρχίσει να μαυρίζουν, αυτή η συνταγή είναι ο τέλειος τρόπος να τις αξιοποιήσετε.

Υλικά

- Νιφάδες βρώμης: 1 φλιτζάνι (90 γρ.)

- Μπανάνες: 2 μεγάλες (200–220 γρ. σύνολο)

- Σταγόνες σοκολάτας: 1/4 φλιτζανιού (40 γρ.)

Αν θέλεις τα μπισκότα τελείως χωρίς γαλακτοκομικά, ρίξε μια ματιά στην ετικέτα της σοκολάτας. Υπάρχουν πολλές vegan επιλογές πλέον.

Εκτέλεση βήμα-βήμα



1. Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 175°C και στρώνεις λαδόκολλα στο ταψί.

2. Με ένα πιρούνι, λιώνεις καλά τις μπανάνες μέχρι να δημιουργηθεί ένας ομοιόμορφος πολτός.

3. Προσθέτεις τη βρώμη και ανακατεύεις μέχρι να ενωθούν.

4. Ρίχνεις τις σταγόνες σοκολάτας και δίνεις μια τελευταία καλή ανάδευση.

5. Με ένα κουτάλι σχηματίζεις μπισκότα στο ταψί, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους.

6. Ψήνεις μέχρι να πάρουν χρώμα, γυρίζοντας το ταψί στη μέση για ομοιόμορφο ψήσιμο.

7. Τα αφήνεις να κρυώσουν… αν καταφέρεις να περιμένεις!

Αν υπάρχει μια συνταγή που πρέπει να υπάρχει σε κάθε κουζίνα, αυτή είναι. Τρία υλικά, μηδέν δυσκολία, μέγιστη απόλαυση. Και φυσικά, μπορείς να τα φτιάξεις ξανά και ξανά αλλάζοντας τη σοκολάτα με κανέλα, φυστικοβούτυρο ή ξηρούς καρπούς.

