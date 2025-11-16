# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Φτιάξε την πιο εύκολη τάρτα σοκολάτας μόνο με 2 υλικά – έτοιμη σε 30'

Φτιάξε την πιο εύκολη τάρτα σοκολάτας μόνο με 2 υλικά – έτοιμη σε 30'

Αν ψάχνετε το πιο εύκολο και γρήγορο γλυκό της τελευταίας στιγμής, αυτή η τάρτα σφολιάτας με σοκολατένια πραλίνα είναι απλά ακαταμάχητη. Η συνδυαστική δύναμη της βουτυράτης σφολιάτας και της πλούσιας πραλίνας φουντουκιού δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που θυμίζει ζαχαροπλαστείο — χωρίς όμως την παραμικρή δυσκολία.

Το καλύτερο; Θέλετε μόλις δύο υλικά και μισή ώρα από τον χρόνο σας.

Υλικά (για 8–10 κομμάτια)
- 1 φύλλο σφολιάτας
- 1 βάζο σοκολατένια πραλίνα φουντουκιού

Εκτέλεση
1. Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C με αέρα.
2. Τοποθετήστε τη σφολιάτα σε μια ταρτιέρα 20–22 εκ. και πιέστε τη καλά στα τοιχώματα. Κόψτε ό,τι περισσεύει.
3. Απλώστε την πραλίνα σε όλη την επιφάνεια, δημιουργώντας μια ομοιόμορφη στρώση.
4. Ψήστε για περίπου 20 λεπτά, μέχρι η σφολιάτα να πάρει χρυσαφί χρώμα και η πραλίνα να κάνει λεπτή, γυαλιστερή κρούστα.
5. Αφήστε την τάρτα να σταθεί για 5–10 λεπτά πριν την κόψετε, ώστε να «δέσει» η γέμιση.

Tip
Αν θέλετε περισσότερη τραγανότητα, αναμείξτε την πραλίνα με μισό φλιτζάνι ψιλοκομμένα φουντούκια πριν τη στρώσετε στην τάρτα.

